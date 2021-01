W Sosnowcu stanęły pojemniki na elektroodpady. Sprawdź gdzie dokładnie!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Stary telewizor, zużyte baterie, mały sprzęt AGD – co zrobić z tymi urządzeniami gdy przestaną działać? W Sosnowcu stanęły specjalne kontenery na elektrośmieci, do których będzie można wrzucać wyeksploatowane urządzenia.

Na terenie Sosnowca ustawionych zostanie 30 kontenerów

– Każdy z nas ma coraz większy problem z drobnym sprzętem elektronicznym, czy z całą masę zużytych baterii. Najczęściej oddawaliśmy zużyty sprzęt do punktów czy sklepów. Zależy nam, by mieszkańcy mieli takie możliwości jak najbliżej swoich domów – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Do pojemników zmieści się sprzęt AGD i RTV o maksymalnych wymiarach 60x40x20cm. Obsługą systemu zajmie się firma Remondis Sosnowiec. Mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddać duży sprzęt, który nie mieści się do kontenerów. Wystarczy wejść na stronę www.decydujesz.pl i wypełnić formularz, wpisując rodzaj i liczbę sprzętu do odebrania.

Firma Remondis odbierze stary sprzęt bezpośrednio z domu

To nie koniec przekonywania mieszkańców, by poprawnie utylizowali zużyty sprzęt. Wkrótce do sosnowieckich szkół trafi komiks o tym w jaki sposób selekcjonować elektroodpady.

– Dzieci są najlepszymi ambasadorami dobrych praktyk – dodaje prezydent.

Lista adresów w których pojawią się kontenery: