660 tysięcy złotych otrzyma sosnowieckie technikum samochodowo-mechatroniczne od koreańskiej firmy. Wsparcie będzie przeznaczone na organizację kursów, staży i innych form szkoleń oraz rekrutacji absolwentów szkoły na stanowiska proponowane przez SK Hi-Tech Battery Materials Poland.

– Przedstawiciele firmy, po obejrzeniu pracowni oraz warsztatów szkolnych, widząc ogromny potencjał wspólnych działań, wyrazili zainteresowanie nawiązaniem szerokiej współpracy na wielu płaszczyznach, co sfinalizowała podpisana umowa – podkreśla Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta Sosnowca.

SK Hi-Tech Battery Materials Poland to firma, która związała się z Zagłębiem, budując zakład na terenie Sosnowiecko-Dąbrowskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– To szansa dla uczniów szkoły by realizować swoje plany w świecie elektromobilności, którego ważna częścią są zakłady SK Hi Tech. Pomagamy naszym inwestorom w znalezieniu partnerów z którymi mogą realizować swoje plany, tak jak dziś w Sosnowcu – podkreśla Mateusz Rykała, wiceprezes KSSE.