"Okna Czasu". Już dziś otwarcie wystawy wraz z oprowadzeniem autorskim

Wystawa plenerowa „Okna Czasu” organizowana przez Fundację Passionis to kolejne wydarzenie towarzyszące premierze Przewodnika po żydowskim dziedzictwie Sosnowca. W poniedziałek 19 lipca o 18.00 Aleja Zwycięstwa (w okolicach przystanku autobusowego) będzie miało miejsce otwarcie wystawy wraz z oprowadzeniem autorskim.

Można ją będzie oglądać od 19 lipca do 4 września na Alei Zwycięstwa w Sosnowcu.

Projekt składa się z dwunastu kolaży fotograficznych, na których archiwalne zdjęcia związane z historią sosnowieckich Żydów zostały połączone w jedną całość z ujęciami tych samych miejsc w roku 2021.

– Najcenniejszym momentem pracy nad projektem Okna Czasu był ten, kiedy fotografowałem scenę z pocztą przy ulicy 3 Maja w tle – wspomina Rafał Opalski, jeden z autorów kolaży zdjęciowych. – Spojrzałem przez okno aparatu i doznałem uczucia, że właśnie patrzę na tę samą przestrzeń, która znajduje się na archiwalnej fotografii. Jest osiemdziesiąt lat później, miejsce ulegało wielokrotnym przekształceniom, ludzie uwiecznieni na zdjęciu już od dawna nie żyją, a jednak miejsce jest to samo. Duchowe doznanie tamtej chwili pozostanie we mnie do końca życia, przypominając że fotografia to nie tylko „fotki na Instagram”, lecz także ślad, który zostawiamy przyszłym pokoleniom – dodaje Opalski.