Policjanci uczą najmłodszych jak bezpiecznie wypoczywać w wakacje

Sosnowieccy policjanci odwiedzają szereg placówek oświatowych, by jeszcze przed wakacjami zdążyć dotrzeć do najmłodszych i przekazać im profilaktyczne treści. Bezpieczny wypoczynek, nowe regulacje dotyczące ruchu drogowego i zasady kontaktów z nieznajomym - to tematy spotkań prowadzonych w formie dialogu, których forma skłania do zadawania pytań.

Czas kiedy przebywamy na zaplanowanych wyjazdach i wypoczywamy w mieście, powinien być przede wszystkim bezpieczny. Dlatego już przed zakończeniem roku szkolnego sosnowieccy mundurowi rozpoczęli intensywne działania na rzecz bezpieczeństwa podczas podróży i wakacji. Tym razem zawitali do Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu. „Kręci mnie bezpieczeństwo” to nazwa kampanii profilaktycznej MSWiA, która kierowana jest do wszystkich, w tym również dzieci. „Kręci mnie bezpieczna rekreacja” to akcja, która pomoże sprawić, by wakacje dla wszystkich były wyłącznie miłym okresem. Dzielnicowi, profilaktycy i policjanci ruchu drogowego prowadzą szereg spotkań, podczas których rozmawiają z najmłodszymi i dorosłymi o tym, jak bezpiecznie wypoczywać, bawić się, korzystać z kąpieli czy zachować podczas kontaktu z obcymi. Mundurowi przypominają również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu. Spotkania z dziećmi i młodzieżą kontynuowane będą przez całe wakacje.