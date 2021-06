Pokaz mody w sosnowickim CKZiU

W dniu 9 czerwca 2021 roku w Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbył się Pokaz Mody. Był on elementem obchodów Jubileuszu 75-lecia istnienia szkoły.

W Pokazie Mody zostało zaprezentowanych łącznie 26 strojów i stylizacji w dwóch kolekcjach. Autorkami strojów były uczennice klas na kierunku Technik Przemysłu Mody w naszej szkole. Były to zarówno prace dyplomowe, jak i prace realizowane w toku kształcenia.

„Nasze domy w czasach pandemii stały się miejscem pracy, nauki, codziennych obowiązków i odpoczynku, a wszechobecna izolacja sprawiła, że zaczęliśmy zastanawiać się, co tak naprawdę jest dla nas ważne, także w kwestii mody. Kolekcja koronkowych spódnic i męskich koszul jest naszym manifestem na dotychczas określone zasady, zacieramy granicę między tym, co codzienne, sportowe a tym, co wieczorowe. Nasze „wieczorowe” koronkowe spódnice zestawiliśmy ze sportowymi kolarkami, masywnymi butami typu combo, i koszulami męskimi, którym nadaliśmy zupełnie innego znaczenia, mocno zaingerowaliśmy w konstrukcję, dzięki temu uzyskaliśmy naprawdę bardzo ciekawy efekt. Łączymy to, co męskie z tym, co żeńskie. Awangardowy makijaż i abstrakcyjne fryzury podkreślają charakter kolekcji” - mówi Żaneta Manikowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych szycia i projektowania.