Sosnowiec ma terminal lotniczy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu może się pochwalić miejscem do edukacji praktyki, którego inni mogą pozazdrościć. Za ponad 7 mln zł miasto pozyskało nowoczesne miejsce do nauki przedmiotów zawodowych, w którym znajduje się m.in.: terminal lotniczy.

– Śmiało można powiedzieć, że to miejsce o bardzo wysokim standardzie. Mamy pomieszczenia do ćwiczeń, laboratoria, pomieszczenia, w których odtwarzamy warunki rzeczywiste. To naprawdę praktyczna nauka zawodów. Jestem przekonany, że w ten sposób skusimy młodzież, aby wybrała ofertę naszej szkoły – podkreśla Jacek Górski, dyrektor CKZiU w Sosnowcu.

W ramach nowego obiektu, który powstał przy szkole, wybudowano pracownię obsługi w portach i terminalach, pracownię gospodarki materiałowej, sterowania ruchem kolejowym, dróg i taboru kolejowego, projektowania technologii mechanicznej, a także systemów energetyki odnawialnej i budownictwa pasywnego.

– Szkolnictwo zawodowe to przyszłość. Potrzebujemy fachowców w różnych dziedzinach. W naszych szkołach stwarzamy warunki, aby mieli możliwość nauki zawodu w jak najlepszych warunkach. To kolejna nasza inwestycja. Wcześniej podobny projekt przy wykorzystaniu dofinansowania unijnego zrealizowaliśmy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Grota-Roweckiego. Projekt polegał na przebudowie budynku CKZiU na potrzeby warsztatów kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomiczno-reklamowej. W sumie te dwa projekty to koszt ponad 13 mln zł – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pracownia obsługi w portach i terminalach została wyposażona w urządzenia do prześwietlania bagażu podręcznego oraz rejestrowanego, bramkę do wykrywania metali, przenośnik taśmowy w kształcie elipsy wraz z wagą bagażową do przemieszczania bagażów, skanery, ręczne wykrywacze metali. Dzięki takiemu wyposażeniu w pracowni stworzone zostały warunki do praktycznej nauki odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy na lotnisku. Powstał w pełni wyposażony terminal portu lotniczego. Na terminalu są wydzielone: punkty informacyjne, strefa odprawy -check-in oraz strefa kontroli bezpieczeństwa.

Z kolei pracownia gospodarki materiałowej to mini centrum logistyczno-spedycyjne wyposażone w terminal kodów kreskowych wraz z drukarką kodów kreskowych, bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych, system współpracujący z bramką RFID – systemem identyfikacji radiowej, przemysłowymi regałami magazynowymi oraz środkami transportu magazynowego włącznie z akumulatorowym wózkiem widłowym i przyczepką. W podobny, w pełni profesjonalny sposób wyposażono pozostałe pracownie.

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu odbyła się w ramach projekt wchodzącego w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.