Podsumowanie Roadpol Safety Days w Sosnowcu

W dniach 16-22 września 2021 roku, w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona była akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Roadpol Safety Days w Sosnowcu

Roadpol Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego organizowane pod hasłem:

Żyj i pozwól żyć innym

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg.

We wtorek 21 września sosnowieccy policjanci w ramach akcji na ulicach naszego miasta zwracali szczególnie baczną uwagę na zachowania uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak i pieszych. Dodatkowo, w szkołach na terenie Sosnowca przeprowadzono szereg spotkań z najmłodszymi, mających na celu propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i kształtowanie u najmłodszych prawidłowych nawyków, mających wymierny wpływ na ich bezpieczeństwo.

Działania prowadzone w dniach 16-22 września objęły swym zasięgiem wszystkie grupy odbiorców, zarówno najmłodszych, dorosłych jak i seniorów. Policjanci bacznie obserwowali zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu. Stawką jest bezpieczeństwo - a więc zdrowie, a nawet życie każdego z nas.