Podsumowanie działań "Bezpiecznie we Wszystkich Świętych"

Sosnowieccy policjanci podsumowali działania związane z obchodami Dnia Wszystkich Świętych. Cały okres od 28 października do 1 listopada był jednym z bezpieczniejszych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na ulicach naszego miasta nie doszło w tym czasie do żadnego wypadku.

Okres Wszystkich Świętych na sosnowieckich drogach

Policjanci biorący udział w działaniach są pewni, że było to jedno z bezpieczniejszych świąt Wszystkich Świętych. Na ulicach Sosnowca od 28 października do 1 listopada nie odnotowano żadnego wypadku. Doszło do 42 kolizji, więc ich ilość nie przekroczyła ilości zdarzeń, do jakich na co dzień dochodzi na ulicach naszego miasta Zatrzymano 5 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę „na podwójnym gazie”.

Na kierujących odwiedzających groby swych bliskich czekało w tym roku znacznie mniej utrudnień niż w roku ubiegłym - w rejonach cmentarzy zorganizowano dodatkowe parkingi, a łącznie 4 świąteczne dni spowodowały, że liczba odwiedzających nekropolie w jednym czasie znacznie się zmniejszyła w stosunku do lat, kiedy dzień Wszystkich Świętych był jedynym wolnym dniem w ciągu pracującego tygodnia. Policjanci pełniący służbę w rejonach cmentarzy zaobserwowali również mniejszą liczbę nieprzyjemnych incydentów spowodowanych nerwowym zachowaniem kierowców i brakiem cierpliwości- osoby znajdujące się w pobliżach cmentarzy - tak kierujący, jak piesi - byli dla siebie nawzajem bardziej wyrozumiali i stosowali się do poleceń policjantów kierujących ruchem w rejonach nekropolii.