"Poczuj Bluesa" w Sosnowcu. Pokaz filmu i panel dyskusyjny w Mediatece

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza w czwartek 29 lutego o godz. 18.00 do Zagłębiowskiej Mediateki na pokaz filmu dokumentalnego o muzyce bluesowej pt. „Poczuj Bluesa”.

Po seansie odbędzie się panel dyskusyjny – o kondycji i stanie „polskiego bluesa” rozmawiać będą zaproszeni goście – Rafał „Chiro” Chirowski, Bogdan Rumiak i Michał Starzyński. Wstęp wolny.

"Jeśli spojrzeć na ilość festiwali bluesowych w Polsce to wydawać by się mogło, iż jest to gatunek popularny w naszym kraju. Ale czy tak naprawdę jest? Co stanowi istotę bluesa, dlaczego artyści grają ten rodzaj muzyki, choć nie zawsze idzie to w parze z komercyjnym sukcesem? Postanowiłem przyjrzeć się temu bliżej i w efekcie powstał film dokumentalny, na który składają się fragmenty wywiadów jakie przeprowadziłem z naszymi lokalnymi muzykami, dziennikarzami i propagatorami bluesa" – mówi pomysłodawca i inicjator wydarzenia Michał Starzyński.