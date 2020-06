Po wyborach prezydenckich zamgławianie

99 stałych obwodów wyborczych będzie czekało w Sosnowcu w czasie niedzielnego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego w tych placówkach, natychmiast po zakończeniu prac obwodowych komisji wyborczych, zostanie przeprowadzone zamgławianie. To nic innego, jak dezynfekcja przy pomocy nadtlenku wodoru. Specjalne urządzenie wytworzy dym za pomocą ultradźwięków.

Komisje często pracują do świtu, dlatego postanowiliśmy, że te przedszkola w poniedziałek będą zamknięte. W tym czasie przeprowadzimy zamgławianie, by we wtorek zarówno dzieci jak i wszyscy pracownicy tych przedszkoli byli bezpieczni. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby komisja zakończyła pracę np. o godzinie 3 albo 4 nad ranem. Wcześniej były w niej setki osób, a 3 godziny później nasze dzieci idą do tego przedszkola – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.