Sosnowieckie Pogotowie Ratunkowe zyskało nowy ambulans!

8 stycznia o godz.13.00 w siedzibie Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu odbyła się uroczystość przekazania ambulansu przez Wojewodę Śląskiego Marka Wójcika.

Ambulans został sfinansowany przez Wojewodę

Koszt zakupu ambulansu typu C (marka, Mercedes Sprinter) wyniósł 630 tys. zł i został w pełni sfinansowany przez Wojewodę. Ambulans trafi do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i na co dzień będzie udzielał pomocy medycznej na terenie działania SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

SP Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zabezpiecza około 700 tys. populacje na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Zatrudnia 430 osób i dysponuje 25 zespołami ratownictwa medycznego, 3 zespołami transportu medycznego i motocyklem ratunkowym. W 2024 roku SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu zrealizowało ponad 64 tys. interwencji medycznych.