Akcja Jodowa w Sosnowcu – ważne informacje dla mieszkańców miasta

W ramach aktualizacji Planu Akcji Jodowej Urząd Miasta dokonał przeglądu i aktualizacji stosownych procedur działania na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze radiacyjnym. Są to działania rutynowe i nie oznaczają, że na terenie miasta występuje zagrożenie dla mieszkańców.

Akcja Jodowa 2025

Plan Akcji Jodowej zakłada dystrybucję tabletek z jodkiem potasu wśród mieszkańców miasta w oparciu o wyznaczone punkty wydawania tabletek jodku potasu, których wykaz znajduje się poniżej.

Preparat może być zażywany jedynie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze prowadzą: Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Tabletki jodku potasu będą wydawane mieszkańcom tylko po ogłoszeniu zagrożenia przez odpowiednie służby, a nie wcześniej.

Zalecana dawka preparatu zależy od wieku mieszkańca

Poniżej dawkowanie według „Rekomendacji Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego” z dnia 2 marca 2022 r. (dla tabletek jodku potasu o mocy 65 mg. 1 tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu).

Co ważne, przyjmowanie tabletek jodku potasu w momencie, gdy nie doszło do zagrożenia radiacyjnego, nie chroni przed ewentualnymi skutkami zdarzeń radiacyjnych w przyszłości. Przyjmowanie leku, gdy nie zachodzi taka konieczność, jest odradzana przez lekarzy i specjalistów, a co gorsza może negatywnie odbić się na zdrowiu w przyszłości. W razie jakichkolwiek wątpliwości, które mogą u państwa stanowić obawę przed przyjęciem leku, należy skonsultować się z lekarzem.

WAŻNE: powyższa informacja NIE OZNACZA, że na terenie Sosnowca wystąpiło JAKIEKOLWIEK zagrożenie o charakterze radiacyjnym. Nie ma konieczności nabywania i zażywania tabletek zawierających jodek potasu. Podjęte działania są działaniami prewencyjnymi.