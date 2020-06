Wybory prezydenckie 2020. Kiedy wybieramy prezydenta?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

28 czerwca Polacy pójdą do urn, by wybrać głowę państwa na kolejne 5 lat. Na ten dzień marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła datę wyborów prezydenckich 2020. Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie.

– Zarządzam wybory prezydenta RP, datę wyborów zarządzam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020, dni w których upływają terminy czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia – powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Oznacza to, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się po dwóch tygodniach, 12 lipca 2020 roku.

Kalendarium wyborcze

Do 5 czerwca - rejestracja komitetów



Do 10 czerwca - rejestracja kandydatów



Do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,



Do 15 czerwca - komisarze wyborczy powołują obwodowe komisje wyborcze



Do 13 czerwca - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą,



Do 16 czerwca - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.



Do 21 czerwca - PKW na wniosek ministra zdrowia może wydać uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne



Do 26 czerwca - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.



Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.



28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

Możliwość głosowania korespondencyjnego

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Ustawa przewiduje, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie

Do 21 czerwca będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Z kim w wyborach zmierzy się Andrzej Duda?

Kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Rafał Trzaskowski .

. Kandydatem PSL jest Władysław Kosiniak-Kamysz .

. Kandydatem Partii Razem i SLD został Robert Biedroń .

. Kandydatem Konfederacji jest Krzysztof Bosak .

. Start w wyborach ogłosił także dziennikarz Szymon Hołownia .

. Kandydatem Kongresu Nowej Prawicy jest Stanisław Żółtek .

. Kandydatem Federacji dla Rzeczpospolitej został Marek Jakubiak .

. Kandydatem Ruchu Prawdziwa Europa został Mirosław Piotrowski .

. Start w wyborach ogłosił także Paweł Tanajno.

Kandydaci zgłoszeni do wyborów, które nie doszły do skutku, zgodnie z ustawą mogą wziąć udział w nowo rozpisanych wyborach bez konieczności ponownego zbierania 100 tys. podpisów poparcia. Można jednak zgłaszać nowe kandydatury. Zbiórkę podpisów będzie więc musiał przeprowadzić kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.