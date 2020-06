Wybory prezydenckie 2020 - mieszkańcy ruszyli do urn!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Dziś o godzinie 7 rano otwarte zostały lokale wyborcze w całym mieście, a tym samym rozpoczęły się wybory prezydenckie. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. Cisza wyborcza w Polsce trwa od północy z piątku na sobotę, a zakończy się wraz z zamknięciem lokali wyborczych. Wówczas będą mogły być publikowane sondaże exit poll.

Kandydaci na prezydenta 2020

W tegorocznych wyborach prezydenckich startuje 11 kandydatów. Są to:

Robert Biedroń (Lewica),

(Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja),

(Konfederacja), Andrzej Duda (z poparciem PiS),

(z poparciem PiS), Szymon Hołownia (bezpartyjny),

(bezpartyjny), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej),

(Federacja dla Rzeczypospolitej), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Koalicja Polska),

(PSL-Koalicja Polska), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi),

(Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi), Paweł Tanajno (bezpartyjny),

(bezpartyjny), Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska),

(Koalicja Obywatelska), Waldemar Witkowski (Unia Pracy).

(Unia Pracy). Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy).

Jak oddać głos?

Do lokalu wyborczego należy udać się w niedziele 28 czerwca w godzinach od 7:00 do 21:00. Aby móc przystąpić do głosowania, należy przedstawić komisji wyborczej ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty bądź prawo jazdy. Dokument posłuży komisji do znalezienia wyborcy w spisie bądź w przypadku zaświadczenia o prawie do głosowania dopisze go do niego.

Każdy wyborca otrzyma w lokalu kartę do głosowania opatrzoną oryginalną pieczęcią, na której to należy postawić krzyżyk przy jednym z 11 kandydatów biorących udział w wyborach w 2020 roku. Według nowelizacji kodeksu wyborczego ze stycznia 2018 za krzyżyk uznajemy "co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki". Jeżeli wyborca postawi krzyżyk przy więcej niż jednym nazwisku bądź nie postawi go wcale - głos będzie nieważny!

Ze względu na pandemie koronawirusa w lokalach wyborczych będzie mogło przebywać mniej osób co może spowodować kolejki do głosowania. Jednak według kodeksu wyborczego każdy, kto przybędzie do lokalu do godziny 21, będzie miał możliwość zagłosowania.

Cisza wyborcza

Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.