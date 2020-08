Piotr Kupicha komentuje niebezpieczne zachowania na drodze

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Policja prezentuje kolejny materiał filmowy z kampanii "Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze komentuje Piotr Kupicha - wokalista popularnego zespołu muzycznego "Feel". Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że głos znanej osoby utkwi w pamięci odbiorcy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” - to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe.

Niebezpiecznym zachowaniom kierowców na drodze przyjrzał się w tym tygodniu wokalista popularnego zespołu muzycznego "Feel" - Piotr Kupicha. Komentuje on film, ukazujący wykroczenie kierowcy osobowego opla, który jedzie "pod prąd" drogą jednokierunkową, o mało nie doprowadzając deo zderzenia czołowego z innym pojazdem.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze udostępnianie z nadzieją, że komentarz znanej osoby, dotyczący nagannego zachowania kierowcy, utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam powstrzyma się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.

ZOBACZ MATERIAŁ FILMOWY