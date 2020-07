Teresa Werner komentuje niebezpieczne zachowania na drodze

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Prezentujemy kolejny materiał filmowy z kampanii "Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze komentuje Teresa Werner - znana wokalistka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym występowała ponad 40 lat. Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że głos znanej osoby utkwi w pamięci odbiorcy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” - to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe. Gośćmi specjalnymi podczas inauguracji kampanii byli rajdowcy Kajetan Kajetanowicz i Maciej Giemza.

Niebezpiecznym zachowaniom kierowców na drodze przyjrzała się w tym tygodniu znana śląska wokalistka Teresa Werner. Laureatka wielu nagród, odznaczona m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", komentuje film, ukazujący wykroczenie kierowcy samochodu osobowego. Siedzący za kierownicą fiata postanowił wyprzedzić volkswagena na przejściu dla pieszych, omal nie doprowadzając do tragedii.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze udostępnianie z nadzieją, że komentarz znanej osoby, dotyczący nagannego zachowania kierowcy, utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam powstrzyma się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.