Pierwsze elektryki na ulicach Sosnowca. Będzie ich coraz więcej!

Rozpoczyna się nowy etap w transformacji transportu publicznego w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (GZM) oraz w Sosnowcu. Pojazdy elektryczne, dostarczone prosto od Metropolia GZM, już jeżdżą po naszych drogach, stanowiąc ekologiczny krok w przyszłość komunikacji miejskiej.

Sosnowiec posiada autobusy elektryczne

W całym obszarze GZM będziemy mieli okazję spotkać 32 nowoczesne pojazdy elektryczne, które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. To ważny krok w dążeniu do zrównoważonego transportu i ochrony środowiska.

Sosnowiec również dołącza do tego ekologicznego trendu, przyjmując 8 elektrycznych pojazdów w ramach projektu Metropolia GZM. To z pewnością pozytywna zmiana dla mieszkańców miasta, zapewniająca bardziej ekologiczną i przyjazną dla środowiska komunikację.

Co więcej, już w 2024 roku możemy się spodziewać kolejnych elektrycznych pojazdów Solaris na linii 622. To świetna wiadomość dla pasażerów, którzy będą mieli okazję podróżować z wykorzystaniem nowoczesnej i ekologicznej floty.