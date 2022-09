Piękna, filmowa jesień na ekranach kin Helios!

Najbliższe dni zapowiadają się naprawdę intrygująco. Na widzów czekają bowiem nowości prosto z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, thriller w gwiazdorskiej obsadzie, propozycje familijne, a także wielki powrót klasyka spod znaku SciFi i przeróżne seanse specjalne. Co wybrać? Jedno jest pewne: repertuar kin Helios to oferta nie do odrzucenia!

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

W najbliższy piątek premierowo na ekrany kin trafi film „Johnny”, który został doceniony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zdobył między innymi główną nagrodę publiczności. Na widzów czeka oparta poruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni księdza Jana Kaczkowskiego i Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu... Po wyroku sądu Patryk trafia do puckiego hospicjum na prace społeczne, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum, a Patryk staje w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

Na miłośników kina patriotycznego czeka natomiast kawałek polskiej historii w filmie „Orlęta. Grodno ‘39” – kolejnej pozycji prezentowanej podczas tegorocznego Festiwalu w Gdyni. To pierwsza produkcja o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Przedstawia historię heroicznej walki cywilnych mieszkańców Grodna, w dużej mierze harcerzy i młodzieży szkolnej z rosyjskim najeźdźcą.

Premierowo na ekranach kin Helios pojawi się również film Olivii Wilde, o którym było głośno na długo przed oficalną premierą na Festiwalu w Wenecji. Kontrowersyjny „Nie martw się kochanie” z Florence Pugh i Harrym Stylesem traktuje o mieszkańcach pewnej wyidealizowanej społeczności o nazwie Victory. Jest to eksperymentalne miasteczko pracownicze dla zatrudnionych przy ściśle tajnym projekcie oraz ich rodzin. Na powierzchni idyllicznego życia pojawiają się jednak pęknięcia, a spod atrakcyjnej fasady wyzierają przebłyski czegoś strasznego. Jak dużo bohaterowie będą gotowi poświęcić dla ujawnienia tego, co naprawdę dzieje się w tym raju?

Dla fanów ciętego, inteligentnego humoru Helios ma doskonałą propozycję z gwiazdorską obsadą. Film „Zołza” to historia Ilony Łepkowskiej - silnej kobiety, która odmieniła polski rynek filmowy i telewizyjny. Dzięki niej miliony widzów mogły śledzić losy bohaterów „Nigdy w życiu”, „M jak miłość” czy „Na dobre i na złe”. Małgorzata Kożuchowska, Artur Żmijewski, Anna Dymna po raz kolejny skradną serca kinomanów!

Po 13 latach na ekrany kin powraca wielki przebój Jamesa Camerona – „AVATAR” zrealizowany z wielkim rozmachem. Film, na którym wychowały się pokolenia, pojawi się ponownie w kinach dla przypomnienia przed grudniową premierą jego kontynuacji. To również szansa dla tych widzów, którzy nie mieli szansy zobaczyć tego arcydzieła sztuki filmowej wiele lat temu na wielkim ekranie... 25 września ta porywająca produkcja zostanie zaprezentowana także we wspólnym projekcie sieci kin Helios i RMF Classic+. Szykuje się niezwykłe wydarzenie filmowo-muzyczne z wyjątkową oprawą muzyczną samego mistrza - Jamesa Hornera. Projekt specjalnych pokazów powstał z myślą o kinomanach dla których muzyka w filmie nie jest jedynie tłem. To prawdziwa gratka dla melomanów, którzy w komfortowych warunkach doświadczą emocji jakie niesie ze sobą ten film.

Na fanów animacji czeka podróż z nieustraszonym poszukiwaczem przygód. „Tedi i szmaragdowa tablica” to wyprawa pełna mumii, piramid i szybkich zwrotów akcji. To już trzecia z kolei wyprawa Tediego na dużym ekranie, a jego największe marzenie wciąż pozostaje takie samo: zostać zaakceptowanym przez kolegów archeologów.

Druga animacja w repertuarze Heliosa to klasyk kina familijnego z bardzo znanym bohaterem. Tytułowy „Guliwer” trafia ponownie do krainy Liliputów, którą raz już ocalił. Mieszkańcy oczekują od swojego wybawcy, że uchroni ich przed nadchodzącym złem ponownie. U ich bram staje tymczasem ktoś równy ich wzroście i sile...

W niedzielę 25 września kina Helios zapraszają na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie - Filmowe Poranki powitają wraz młodymi widzami „Strażaka Sama”. Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i liczne zabawy w sali kinowej.

22 września cykl Kultura Dostępna zaprezentuje widzom „Piosenki o miłości” - mocny głos polskiego kina. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu. Czy te dwa brzmienia mogą się zestroić?

26 września w Kinie Konesera zaprezentowany zostanie film „Powodzenia Leo Grande” - opowieść o emerytowanej nauczycielce i wdowie, której mąż był jedynym partnerem jakiego miała w życiu. Zamknięta w świecie skrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę z młodym, przystojnym sex workerem Leo Grande... Już dzień później ekranami zawładnie opera! Helios zaprezentuje słynne dzieło „Madama Butterfly” Pucciniego wraz z zawierającą arię Butterfly „Un bel di, vedremo” i Humming Chorus -kompozycją, która zachwyca i łamie serce za każdym razem. Szykuje się wyjątkowa premiera na żywo!

Po szczegółowe informacje dotyczące repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.