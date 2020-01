Orszak Trzech Króli po raz szósty na ulicach Sosnowca

Orszak Trzech Króli powraca na ulice Sosnowca po raz szósty! Nasze miasto ponownie stanie się miejscem tego niezwykłego wydarzenia.

Tegoroczny Orszak wyruszy pod hasłem "Cuda, cuda ogłaszają!" Hasło jest fragmentem refrenu utworu „Dzisiaj w Betlejem”, jednej z najczęściej śpiewanych polskich kolęd. Tekst kolędy ukazał się w wydanym w 1878 roku śpiewniku księdza Jana Siedleckiego, a sama kolęda była bazą do wielu innych utworów, m. in. tzw. kolęd patriotycznych.

Podobnie, jak w poprzednich latach, 6 stycznia Orszak rozpocznie się mszą świętą i wyruszy z czterech sosnowieckich parafii:

1) Zagórze

Parafia św. Floriana - msza o godz. 09:30,

2) Dańdówka

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka - msza o godz. 09:30,

3) Zagórze

Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - msza o godz. 10:30,

4) Klimontów

Parafia Chrystusa Króla - msza o godz. 10:00.

Na program VI. edycji Orszaku Trzech Króli składają się:

Orszaki wyruszą z parafii p.w. św. Floriana, św. Jacka i Chrystusa Króla po zakończeniu mszy, a uczestnicy spotkają się na skrzyżowaniu przy centrum handlowym, znajdującym się przed rondem Jana Pawła II w Sosnowcu-Zagórzu.

Z kolei uczestnicy mszy w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej przejdą bezpośrednio pod scenę zlokalizowaną obok tzw. barki na Placu Papieskim.

Dodatkowo, zachęcamy do zabrania ze sobą elementów, na przykład ubrania, nawiązujących do kolorów trzech króli, czyli czerwony, zielony i niebieski.

Wszystkich serdecznie zapraszamy ok. godz. 11:30 na Plac Papieski, gdzie będzie można włączć się we wspólne świętowanie !

Pierwszy Orszak Trzech Króli odbył się w Warszawie w roku 2009 pod niepisanym hasłem „Kolędujmy!”. W tym roku pragniemy jeszcze raz podkreślić ideę wspólnego kolędowania, która prześwieca wszystkim organizatorom i uczestnikom od początku, chcemy przypomnieć sobie polskie kolędy od najstarszej „Anioł Pasterzom mówił”, do najbardziej współczesnych.

"Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek, jak choćby ta, tzw. góralska, której tak bardzo lubimy słuchać: „Oj, Maluśki, Maluśki”. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zagubili. Dlatego też, łamiąc się dzisiaj z Wami opłatkiem wigilijnym, życzę, abyście wszyscy, drodzy Rodacy, czy w kraju, czy też w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie, śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią, i byście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się Człowiekiem”. Mówił Ojciec Święty Jan Paweł II Na spotkaniu z rodakami w Watykanie 23 grudnia 1996 roku.

„Nie ma chyba utworów mocniej wpisanych w polską kulturę i tradycję niż kolędy. Są one wyjątkowo ukochane przez Polaków i trudno bez nich wyobrazić sobie przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. Śpiewane od stuleci w świątyniach i rodzinnych domach, polskie kolędy zawierają w sobie cząstkę narodowej tożsamości i budują szczególne poczucie wspólnoty.” – pisał w liście do uczestników Jubileuszowego Orszaku Trzech Króli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.