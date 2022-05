Odlotowe propozycje filmowe w Heliosie!

Nadchodzący czas zwiastuje fantastyczną filmową zabawę na dużym ekranie! Wszystko za sprawą gorących premier oraz jednego z najważniejszych i najweselszych dni w roku. Dzień Dziecka w sieci kin Helios zaczyna się już w ten weekend! Dla nieco starszych kinomanów sieć ma również prezent w postaci spotkania z najlepszym pilotem ze szkoły TOP GUN, cykliczne spotkania filmowe oraz zaproszenie na finał Ligi Mistrzów. Zapowiada się kinowy odlot!

Po 36 latach, które minęły od premiery pierwszej części „TOP GUN”, Pete „Maverick” Mitchell powraca w mistrzowskim stylu. Jego kariera sięgnęła szczytu i jest teraz tam, gdzie powinien – jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem „Roosterem”, synem jego przyjaciela oficera Nicka „Goose’a” Bradshawa, który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

Przy okazji premiery filmu „Top Gun: Maverick” Helios zaprasza do wzięcia udziału w ODLOTOWYM KONKURSIE z fantastycznymi nagrodami! Zadanie jest bardzo przyjemne, a nagroda - nieziemska! Aby zawalczyć o nieziemski lot ze znanym pilotem Arturem Kielakiem wystarczy odwiedzić dowolny multipleks Heliosa i zrobić sobie odlotowe zdjęcie w przestrzeni kina! Tego absolutnie nie można przegapić.

Dzień Dziecka w kinach Helios to zawsze wspaniały czas pełen filmowych nowości, konkursów i atrakcji. Nie inaczej będzie w tym roku! Sieć zaprasza wszystkie dzieci w dniach 28-29 maja i 1 czerwca na trzy dni dobrej zabawy. Wśród propozycji znalazła się między innymi animacja „DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER”, w której główny bohater marzy, by pójść w ślady ojca i dołączyć do straży króla. Ta psia drużyna podbije kina! „PAN WILK i SPÓŁKA. BAD GUYS” udowadnia, że nigdy nie było takich pięciu przyjaciół o złej sławie jak bohaterowie tej animacji. Kiedy złoczyńcy zostają w końcu złapani, Pan Wilk zawiera umowę - aby uratować ich wszystkich od kary więzienia, postanawia że będą dobrymi obywatelami. Czy im się to uda? „DETEKTYW BRUNO” to natomiast mądra rozrywka dla widzów od lat 2 do 102! Ośmioletni Oskar lubi rozwiązywać zagadki i oglądać serial „Detektyw Bruno”. Mieszka w rodzinnym domu dziecka, gdzie jest mu dobrze, ale tęskni za rodzicami. Kiedy odkrywa pozostawioną przez nich zabawę postanawia ruszyć na poszukiwania urodzinowego skarbu.



Helios nie zapomina również o najmłodszych widzach z Ukrainy, na których czeka przygoda w towarzystwie sympatycznego bohatera filmu „Jestem William”. Chłopiec uważa się za pechowca, a życie cały czas stawia przed nim wyzwania. Musi się jednak przekonać, że ma w sobie siłę i spryt, a los podsyła wskazówki, jak wyjść z opresji. Tradycyjnie bilety na pokazy dla ukraińskich dzieci w Heliosie są dostępne bezpłatnie.

Doktor Strange oficjalnie pokonał Batmana stając się najlepiej zarabiającym filmem tego roku. Takiego szaleństwa na ekranie nie można przegapić! „Doktor Strange w mulitwersum obłędu” zabiera widzów w niesamowite, pełne niebezpieczeństw alternatywne światy, by stawić czoła nowemu tajemniczemu przeciwnikowi.

Kino Konesera zaprezentuje najbardziej zmysłowy romans w historii kina „Spragnieni miłości” podczas seansów zaplanowanych na 30 maja. Poemat o niespełnionych pragnieniach i dotkliwej samotności, mistrzowsko skrojony z cieni i lustrzanych odbić, oddający energię Hongkongu lat 60. Ten wizualny fenomen, otrzymuje swoje drugie życie 20 lat po premierze, w przepięknie odnowionej cyfrowo wersji 4K.

2 czerwca w ramach cyklu Kultura Dostępna widzowie będą mieli szansę zobaczyć wspaniałą, rodzinną komedię „Za duży na bajki”. Pełna uroku i przy tym mądra historia chłopca mierzącego się z trudami życia w realnym świecie co dla nastolatka operującego w świecie wirtualnym może okazać się wyzwaniem.

Na ten moment czekali wszyscy fani futbolu - po fantastycznych meczach półfinałowych wytypowanie faworyta jest praktycznie niemożliwe. Pewne jest tylko to, że 28 maja zarówno „The Reds” jak i „Królewscy” dadzą z siebie wszystko. Półfinały pokazały dlaczego Liga Mistrzów UEFA to najlepsze rozgrywki klubowe świata. Wisienką na torcie będzie angielsko-hiszpański pojedynek absolutnej piłkarskiej elity. To wszystko do obejrzenia na wielkim ekranie, we wszystkich kinach Helios.

Kino Helios to również miejsce idealne do zdobywania wiedzy. Nowa rzeczywistość stawia przed nami szereg wyzwań i zadań. Jesteśmy świadomi, jaką wartością w edukacji szkolnej jest kontakt ze sztuką filmową. Nic nie skupia tak uwagi jak duży ekran i niezwykła kinowa atmosfera. Dla dzieci seans w kinie to podróż do świata magii oraz sposób na pobudzanie wyobraźni. Dla młodzieży jest to idealny pretekst do poruszenia nowego tematu, problemu oraz rozwinięcia nowych zainteresowań. Dzięki wsparciu grupy Kolorowi Inaczej (projekt powstały w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii), zdobywanie wiedzy i poszerzanie swoich horyzontów nigdy nie było tak łatwe! A to wszystko w ramach projektów Kino na Temat oraz Kino na Temat Junior.

