Odkrywany nieznane karty z historii Sosnowca - w środę premiera wyjątkowego filmu

Dziś, 30 grudnia o godzinie 20.00 UM Sosnowiec zaprasza na premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Matka z portretu. Historia Ewy Horbaczewskiej” o prof. Ewie Horbaczewskiej, założycielce szkoły muzycznej w Sosnowcu.

To piękna i poruszająca historia Ormianki, która w latach 30. ubiegłego wieku wraz ze swoją córką przybywa do Polski i zakłada w Sosnowcu pierwszą Szkołę Muzyczną, co było ewenementem na skalę kraju.

Film dokumentalny „Matka z portretu. Historia Ewy Horbaczewskiej” w reżyserii Barbary Bieleckiej odkrywa bardzo ważny obszar artystyczny dla Polski. Dokument przybliży nam losy Ormianki prof. Ewy Horbaczewskiej i jej prywatnej Szkoły Muzycznej w Sosnowcu. To także opowieść o historii muzycznej miasta, który był miejscem wielu kultur.

- Możliwość realizacji filmu dokumentalnego o mojej prababci Ormiance, prof. Ewie Horbaczewskiej i jej szkole to wielkie wyzwanie - dla mnie jako twórcy i prawnuczki. Moja podróż dokumentalna to także podróż do swoich ormiańskich korzeni i samej siebie. Praca filmowca-dokumentalisty jest jak wnikanie w dany fragment rzeczywistości - mówi Barbara Bielecka, reżyserka dokumentu, a zarazem prawnuczka Ewiy Horbaczewskiej.

Prawnuczka wspomina, że odkryła swoje ormiańskie korzenie i była to dla niej niesamowicie emocjonalna podróż.

-Poznanie swoich korzeni to wejście w głąb siebie - podkreśla.

Film to opowieść o niesamowicie silnej kobiecie - Lwicy, która przezwyciężyła wiele trudności i stała się matką dla artystów w Polsce. Jej droga z Krymu wraz z 9-letnią córką to historia pełna miłości, strachu, muzyki i walki o życie. To opowieść o kobiecie oraz polskiej scenie muzycznej lat 30- tych i 40-tych.

Prof. Ewa Horbaczewska - Ormianka, śpiewaczka operowa, profesor wokalistyki, założycielka i dyrektorka Szkoły Muzycznej w Sosnowcu. Niesamowita kobieta, urodziła się w 1884 roku i jako młoda dziewczyna wyjechała na studia do Sankt Petersburga, gdzie ukończyła konserwatorium w klasie śpiewu i fortepianu oraz medycynę, co było ewenementem. Przybyła do Sosnowca w latach 30- tych stworzyła tam szkołę na owe czasy rewolucyjną. Kamienica szkoły zachowała się do dziś a także dokumenty i wiele innych dowodów o istnieniu szkoły oraz działalności prof. Ewy Horbaczewskiej. Dzięki wsparciu pasjonatów, historyków oraz miasta Sosnowca udało się̨ odnaleźć wiele informacji.

W filmie dokumentalnym występują członkowie rodziny prof. Ewy Horbaczewskiej: wnuczka Barbara Bielecka Woźniczko i wnuk Krzysztof Bielecki, prawnuczka i reżyserka obrazu Barbara Bielecka. Ich wspomnienia są skarbnicą informacji o niesamowitej Ormiance prof. Ewie Horbaczewskiej. Mimo, że prof. Ewę znamy tylko z portretu to dzięki opowieściom przekazywanym z pokolenia na pokolenie jej losy oraz muzyka ożyła.