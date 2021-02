Oddaj 1% podatku na sosnowieckie organizacje pozarządowe

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Okres składania zeznań podatkowych w pełni. Warto wspomóc swoim jednym procentem lokalne organizacje pożytku publicznego.



Cenny 1 procent

Od 15 lutego w rządowej aplikacji Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe. W ten sposób szybko i łatwo można rozliczyć się z fiskusem. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do 30 kwietnia br. (PIT-28 należy rozliczyć do 1 marca).

W Sosnowcu funkcjonuje wiele organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz społeczeństwa, środowiska i pomagających osobom potrzebującym. Znaczna część z nich posiada nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy numer, pozwalający na oddanie na ich rzecz jednego procenta swojego podatku dochodowego.

Aby przekazać wybranej organizacji jeden procent swojego podatku wystarczy wypełnić w deklaracji PIT rubryki w części I. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego i J. Informacje uzupełniające.



Lista sosnowieckich organizacji, na które można przeznaczyć 1 procent

NAZWA NUMER KRS OPIS "Inspe" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością KRS: 0000119342 Organizacja założona w 2002 r. Caritas Diecezji Sosnowieckiej KRS: 0000222993 Obszary działań organizacji: ochrona zdrowia, ratownictwo, bezpieczeństwo



Odbiorcy działań: społeczność lokalna

Fundacja "Blisko Ciebie" KRS: 0000404633 Organizacja założona w 2011 r. Fundacja "Dla Rodziny" KRS: 0000344603 Odbiorcy działań: rodzina

Fundacja "Nieinni" KRS: 0000504038 Organizacja założona w 2014 r. Fundacja "Politrauma" przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu KRS: 0000095954 Obszary działań organizacji: ochrona zdrowia



Odbiorcy działań: chorzy, ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie

Fundacja "Ratujemy Dogi" KRS: 0000402255 Obszary działań organizacji: ekologia, zwierzęta

Fundacja Akademia Piłki Nożnej Zagłębia Sosnowiec KRS: 0000498983 Obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby

Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Nadzieja KRS: 0000351938 Obszary działań organizacji: rynek pracy, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań: bezrobotni, dorośli z niepełnosprawnością

Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu "Zdrowie" KRS: 0000037538 Obszary działań organizacji: ochrona zdrowia



Odbiorcy działań: instytucje

Fundacja Pomóc Więcej KRS: 0000389968 Obszary działań organizacji: pomoc społeczna, usługi socjalne

Fundacja Szanowny Pan Kot KRS: 0000472992 Obszary działań organizacji: ekologia, zwierzęta



Odbiorcy działań: społeczność lokalna, wszyscy zainteresowani

Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica w Sosnowcu KRS: 0000031412 Obszary działań organizacji: edukacja, wychowanie

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła KRS: 0000056797 Obszary działań organizacji: ochrona zdrowia



Odbiorcy działań: chorzy, dorośli z niepełnosprawnością, dzieci z niepełnosprawnością, rodziny chorych, osób z niepełnosprawnością, seniorzy, kombatanci

Instytut Twórczej Integracji KRS: 0000393362 Obszary działań organizacji: kultura, sztuka, tradycja

Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej KRS: 0000249386 Obszary działań organizacji: edukacja, wychowanie, pomoc społeczna, usługi socjalne



Odbiorcy działań: rodzina

Klub Abstynentów "Przebudzenie" KRS: 0000009842 Obszary działań organizacji: ochrona zdrowia



Odbiorcy działań: uzależnieni od alkoholu

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "Zagłębie" KRS: 0000585616 Obszary działań organizacji: edukacja, wychowanie, ekologia, zwierzęta, ratownictwo, bezpieczeństwo, rozwój lokalny, sport, turystyka, rekreacja, hobby



Odbiorcy działań: dzieci, młodzież, instytucje, organizacje pozarządowe, rodzina, społeczność lokalna

Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani KRS: 0000044055 Obszary działań organizacji: ochrona zdrowia



Odbiorcy działań: chorzy, społeczność lokalna

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "Życie" KRS: 0000002116 Obszary działań organizacji: ochrona zdrowia



Odbiorcy działań: chorzy, kobiety

Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Dromader" KRS: 0000006105 Obszary działań organizacji: ochrona zdrowia



Odbiorcy działań: rodzina, uzależnieni od alkoholu

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety KRS: 0000092308 Obszary działań organizacji: demokracja, prawa człowieka, edukacja, wychowanie, ekologia, zwierzęta, kultura, sztuka, tradycja, ochrona zdrowia, pomoc humanitarna, międzynarodowa, ratownictwo, bezpieczeństwo, rozwój lokalny, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, wsparcie dla organizacji pozarządowych



Odbiorcy działań: bezrobotni, dzieci, młodzież, instytucje, kobiety, organizacje pozarządowe, rodzina, samotne matki, samotni ojcowie, społeczność lokalna

Stowarzyszenie Na Rzecz Psów Północy Okiem Wilka KRS: 0000618313 Obszary działań organizacji: ekologia, zwierzęta

Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom" KRS: 0000365274 Obszary działań organizacji: ekologia, zwierzęta

Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów - Ostrowy Dla Szkoły KRS: 0000327180 Obszary działań organizacji: kultura, sztuka, tradycja, ratownictwo, bezpieczeństwo



Odbiorcy działań: dzieci, młodzież, społeczność lokalna

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Chrześcijańskiej KRS: 0000244219 Obszary działań organizacji: edukacja, wychowanie

Zagłębiowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe KRS: 0000609470 Obszary działań organizacji: ekologia, zwierzęta, ochrona zdrowia, ratownictwo, bezpieczeństwo, sport, turystyka, rekreacja, hobby, wsparcie dla organizacji pozarządowych



Odbiorcy działań: dzieci, młodzież, instytucje, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna







Przekaż 1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT

1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 17 lat. W 2004 roku skorzystało z tej możliwości ok. 80 tys. osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. W 2020 r. było to 14,8 mln podatników, a kwota, która trafiła do OPP, opiewała na 907 mln zł. Średnio jeden podatnik przekazał 61 zł.

Oprócz dokonania wyboru organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego przeznaczenia swojego 1 procenta, np. wybranemu podopiecznemu danej organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją "Informacje dodatkowe”. Warto też zaznaczyć, że na stronie internetowej fundacji czy stowarzyszeń znajdują się roczne sprawozdania ze zrealizowanych projektów oraz dokładne dane dochodów z 1 procenta.

W Polsce jest zarejestrowanych około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko ok. 100 tys. rzeczywiście prowadzi swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania 1 procenta, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.