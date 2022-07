Od środy nowe przystanki autobusowe w Kazimierzu

Już od środy w Kazimierzu będą działały nowe przystanki autobusowe. Dzięki nim łatwiej będzie dojechać do samego parku, a we wrześniu także do szkoły. Na razie testowo, ale jeśli rozwiązanie się spodoba, zostanie na stałe.

Nowe przystanki autobusowe

Przez ostatnie tygodnie specjalny zespół, w którego skład wchodzili eksperci od planowania linii komunikacji publicznej, a także radni właśnie z Kazimierza Górniczego sprawdzali różne trasy. Wszystko po to, aby znaleźć rozwiązanie, które poprawi dostępność komunikacyjną. Co bardzo ważne, na etapie przygotowywania zmian, w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania zespół zebrał ok. 400 ankiet od mieszkańców, których pytano o to, w jaki sposób i dokąd powinny dojeżdżać autobusy.

W sumie od środy będzie można korzystać z trzech przystanków:

przy Parku im. Jacka Kuronia,

na Armii Krajowej przed przejazdem,

na ulicy Głównej.

Jak wyglądają zmiany?

Autobusy linii 622 i 928, które kończyły bieg przed nieczynną kopalnią KWK Kazimierz-Juliusz, będą teraz miały swój końcowy i początkowy przystanek tuż przy Parku im. Jacka Kuronia. To zdecydowanie ułatwi dojazd oraz powrót z Parku Kuronia, skorzystają też dzieci oraz pracownicy dojeżdżający do szkoły.

Co ważne linie 622 i 928 będą też zatrzymywać się w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszkowców, Armii Krajowej i Głównej ułatwiając tym samym lepiej komunikując centrum dzielnicy.