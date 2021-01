Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania wystawiane są w postaci elektronicznej. Dzięki temu nie trzeba już będzie zanosić ich osobiście do specjalisty lub szpitala. Jak przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, zmiana realnie wpłynie na kolejki w szpitalach i u lekarzy specjalistów. Mają być krótsze.

- E-skierowanie to podwójne usprawnienie obsługi pacjentów - mówił w rozmowie z money.pl minister zdrowia Adam Niedzielski. - Po pierwsze, to wprost ułatwienie dla pacjenta. Skierowanie może mieć w telefonie, na skrzynce e-mail lub w formie wydruku informacyjnego e-skierowania dla tych, którzy nie mogą skorzystać z pełnej wersji elektronicznej. Po drugie, e-skierowanie pozwoli skracać kolejki i pokaże realne zainteresowanie danym specjalistą czy diagnostyką. Przy e-skierowaniu nie ma możliwości zapisania się w kilku miejscach na tą samą usługę medyczną. To z kolei sprawia, że cały system staje się bardzo przejrzysty - dodaje.

Od 8 stycznia 2021 pacjenci mogą korzystać z udogodnień, które wprowadza e-skierowanie. Od tego dnia placówki medyczne mają obowiązek ustawowy wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań. Blisko 70 proc. podmiotów leczniczych wprowadziło to rozwiązanie jeszcze w 2020 roku. Tylko w grudniu lekarze wystawili ponad 1,1 mln e-skierowań na konsultacje i badania, a średnio dziennie wystawia się niemal 55 tys. tych elektronicznych dokumentów.

Zarejestrowanych jest już ponad 5 milionów e-skierowań

Choć cały proces wdrożenia odbywa się w trudnych warunkach epidemii, zarejestrowanych jest już ponad 5 milionów e-skierowań. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonego w listopadzie 2020 roku badania ARC Rynek i Opinia, ponad połowa (58%) respondentów słyszała już o e-skierowaniu, a 60% pacjentów, którzy umówili się na podstawie e-skierowania na wizytę lub badanie, oceniło pozytywnie to rozwiązanie.

- Usługa powstała z myślą o wygodzie pacjentów i lekarzy, zwiększeniu dostępności do świadczeń, efektywniejszym zarządzaniu usługami w zdrowiu. Badanie ARC Rynek i Opinia przeprowadzone w listopadzie, czyli zanim e-skierowanie stało się obowiązujące, potwierdza, że polscy pacjenci oczekują rozwiązań cyfrowych w zdrowiu i przyjmują je z zadowoleniem. Wg. badań pacjenci, którzy umówili się na podstawie e-skierowania na wizytę lub dalszą diagnostykę, wskazują w szczególności na trzy zalety cyfrowego dokumentu: wygodę (41%), oszczędność czasu (11%), a także możliwość otrzymania takiego skierowania bez bezpośredniego kontaktu z lekarzem (15%) – podkreśla Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

E-skierowanie to cyfrowa usługa, która umożliwia pełną elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie – od momentu wystawienia do realizacji. Wystawia się je analogicznie jak e-receptę: lekarz wprowadza wymagane dane pacjenta do systemu gabinetowego podłączonego do platformy e-zdrowie (P1) lub za pomocą bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl i podpisuje cyfrowo. Pacjent otrzymuje albo SMS z 4-cyfrowym kodem albo e-mail lub – na życzenie – wydruk informacyjny cyfrowego dokumentu.

Kiedy wystawiane jest e-skierowanie

E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia:

ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii,

leczenie szpitalne,

badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ,

rezonans magnetyczny,

badanie endoskopowe przewodu pokarmowego,

badanie echokardiograficzne płodu.

Co można zyskać dzięki e-skierowaniu?

nie trzeba dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni - wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych),

nie trzeba wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu,

nie zgubi się e-skierowania - jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił,

można monitorować historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań,

zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania - po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.

Jak dostać e-skierowanie?

E-skierowanie można otrzymać w postaci:

SMS-a z 4 cyfrowym kodem,

e-maila z pdf-em,

wydruku informacyjnego e-skierowania.

Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, wystarczy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wejść w "Ustawienia" i wpisać numer telefonu lub adres e-mailowy.

Kiedy e-skierowanie nie jest wystawiane

E-skierowanie nie jest wystawiane na:

leczenie w uzdrowisku lub sanatorium,

programy lekowe,

rehabilitację,

do szpitala psychiatrycznego.

W tych przypadkach otrzymuje się skierowanie w postaci papierowej.

Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej,

wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości,

jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywa pacjent, kieruje go na badanie specjalistyczne na terenie placówki.

Nadal nie potrzeba skierowania w żadnej formie do:

psychiatry

ginekologa i położnika

onkologa

wenerologa

dentysty.

Jak zarejestrować e-skierowanie

Na konsultację lub badanie można się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli pacjent zapisuje się osobiście, pokazuje w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go zeskanować, i podaje swój PESEL.