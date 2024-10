Nowe radiowozy zasiliły flotę śląskiej Policji! Trzy pojazdy trafiły do Sosnowca / fot. Policja Śląska

Wczoraj na Placu Sławika i Antalla przed Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie nowych samochodów służbowych. Flotę śląskiej Policji zasiliło 85 nowoczesnych, ekologicznych samochodów hybrydowych marki Toyota Corolla TS.

Nowoczesne radiowozy dla śląskiej Policji

Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, który wspólnie ze swoim Pierwszym Zastepcą - insp. Arturem Bednarkiem uroczyście przekazał 85 nowych radiowozów komendantom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego.

Zakup nowych pojazdów służbowych był możliwy dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wsparciu finansowemu samorządów oraz środkom z budżetu Policji.

W wydarzeniu udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Ściebiorowski, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mateusz Pindel, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciel marki Toyota, policjanci garnizonu śląskiego i inni zaproszeni goście oraz media.

W ramach zadania pn. „Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji. Etap VI”, realizowana jest wymiana najbardziej wyeksploatowanych radiowozów na nowoczesne, ekologiczne i przyjazne środowisku. W efekcie policjanci będą mogli wykonywać swoje zadania służbowe oraz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, jednocześnie troszcząc się o środowisko.

Łączny koszt zakupu 85 oznakowanych radiowozów z napędem hybrydowym na potrzeby garnizonu Śląskiej Policji to 12 996 505,95 zł, z czego 6 milionów zł pozyskano jako dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Radiowozy mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa oraz komfort policjantom, którzy będą w nich pełnić codzienną służbę. Do wyposażenia należą m.in. automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja oraz kamera cofania. Każdy z pojazdów Toyota Corolla wart jest ponad 150 tys. zł, a pod maską posiada silnik o pojemności 1800 cm3. Nowoczesne pojazdy napędza silnik hybrydowy o mocy układu hybrydowego 140KM. Wszystkie auta są gotowe, aby wyjechać do służby. Posiadają nowe oznakowanie, radiostacje i sygnały uprzywilejowania.

Nowe samochody trafią do następujących jednostek śląskiej Policji:

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – 9 pojazdów.

Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach – 4 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej – 10 pojazdów.

Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu – 2 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu – 2 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie – 1 pojazd.

Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – 2 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – 6 pojazdów.

Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej – 4 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 4 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju – 2 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie – 2 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Katowicach – 5 pojazdów.

Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku – 1 pojazd.

Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie – 3 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach – 3 pojazdy.

Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu – 1 pojazd.

Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich – 1 pojazd.

Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu – 3 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Rybniku – 6 pojazdów.

Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich – 1 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu – 3 pojazdy.

Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim – 1 pojazdy.

Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu – 2 pojazdy.

Komendy Miejskiej Policji w Żorach – 3 pojazdy.

Komendy Powiatowej Policji w Żywcu – 4 pojazdy.

Nowe radiowozy od teraz będą służyły stróżom prawa do patrolowania ulic miast i miejscowości województwa śląskiego, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.