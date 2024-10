”Tajemniczy ogród” wystawiany w Teatrze Zagłębia zbiera laury!

„Tajemniczy ogród” w reż. Justyny Sobczyk wśród pięciu najbardziej inspirujących spektakli Małej Boskiej Komedii 2024. Tatiana Cholewa z nagrodą specjalną Teatralnych Nagród Muzycznych.

Wielki sukces spektaklu

Jury Festiwalu Mała Boska Komedia, „młodszej siostry” najważniejszego polskiego festiwalu teatralnego wyłoniło pięć najbardziej inspirujących spektakli Małej Boskiej Komedii 2024, które w wyjątkowy, indywidualny sposób wpisują się w oryginalny nurt teatru dla młodszej widowni. Wśród nich znalazł się prezentowany na festiwalowej scenie Teatr Zagłębia, zaprosił festiwalowych widzów do „Tajemniczego ogrodu” w reżyserii Justyny Sobczyk. W uzasadnieniu werdyktu wskazano, że nagroda została przyznana „za czułą adaptację” Darii Kubisiak. Justynie Sobczyk za ”bycie ambasadorką teatru włączającego i dzielenie się swoim doświadczeniem z kolejnym teatrem instytucjonalnym”, a całemu zespołowi za „piękną obecność i za bohatera dziecięcego granego z wdziękiem i turbo energią”.

Do weekendowego sukcesu wczoraj dołączył kolejny. Tatiana Cholewa, artystka występująca w “Tajemniczym ogrodzie”, otrzymała specjalne wyróżnienie kapituły konkursowej Teatralnych Nagród Muzycznych Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. W uzasadnieniu przyznania nagrody stwierdzono, że “Pani Tatiana inspiruje innych i przekonuje, że sztuka to nieograniczona przestrzeń wyrażania swoich pasji”.

Strata dotyka każdego. Ale nie każdy potrafi się do niej przyznać i ją zaakceptować. Dotyczy to także postaci „Tajemniczego ogrodu” Frances H. Burnett, które na różne sposoby radzą sobie z utratą najbliższych. Pan Craven – całkiem odizolowuje się od otoczenia. Mary Lenox – rzuca się w świat z niestrudzoną i bezkompromisową energią. O stracie opowiada się trudno. Ma ona wiele odcieni. Czy zatem poradzić sobie z nią można tylko otwierając się na nowe relacje? W jaki sposób udaje się bohaterom „Tajemniczego ogrodu” odzyskać nadzieję i wiarę we własne siły?

– Zrealizowany w Teatrze Zagłębia spektakl to swoisty remiks i recykling klasycznego już dzieła. Sięgając po różnorodne środki artystyczne (muzyka współczesna, video art, performance) przetwarza zawarte w powieści historie i wątki. Podchodzi do nich krytycznie, przygląda się im i temu, jak przez lata zmieniło się nasze podejście do cielesności, do tego, co uznajemy za normę i do.. przyrody – wyjaśnia Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

– To „Tajemniczy ogród” zderzony z muzyką, dziecięcą ekspresją i doświadczeniem osób o alternatywnej motoryce. To zaproszenie nie tylko do odkrywania barwnego, bogatego, różnorodnego krajobrazu. „W nowo odkrytym tajemniczym ogrodzie chcemy się wspólnie bawić – i zmieniać go według własnych zasad. Nasz spektakl to zaproszenie do świata natury i Krainy Zrozumienia dla dziecięcych trudności radzenia sobie z wyzwaniami, które stawia świat dorosłych i trudna współczesność” – dodaje Jacek Jabrzyk, zastępca dyrektorki ds. artystycznych.

Premiera spektaklu „Tajemniczy ogród” odbyła się w ramach 13. Festiwalu Muzyki Współczesnej dla dzieci Mała Warszawska Jesień. Partnerami projektu są Teatr Rozrywki oraz Festiwal Mała Warszawska Jesień.