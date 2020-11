Nowa odsłona ulicy Małachowskiego

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Po gruntownym remoncie ulicy Modrzejowskiej i rozpoczętej modernizacji placu przed dworem kolejowym, przyszedł czas na ulicę Małachowskiego, która jest najpopularniejszym miejscem spotkań sosnowiczan.

Tramwaje Śląskie wybrały wykonawcę przebudowy 400-metrowego torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Małachowskiego na odcinku od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja. Nowe torowisko wybudowane będzie w nowoczesnej konstrukcji płyt prefabrykowanych z elastycznym montażem szyn w komorach z wykorzystaniem mas zalewowych. Zmodernizowany zostanie też m.in.: układ zasilania, sieć trakcyjna i system oświetlenia ulicznego, a przebudowa obejmie również przystanek i instalacje podziemne.

– Modernizacja torowiska na tym fragmencie ul. Małachowskiego to kontynuacja inwestycji zrealizowanej w poprzednim naszym projekcie inwestycyjnym, kiedy zmodernizowany został fragment ul. Małachowskiego od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Mościckiego. Wówczas ten fragment ulicy zyskał zupełnie nową jakość, nie tylko pod względem tramwajowym. Jestem przekonany, że po zrealizowaniu naszych robót i prac miejskich, mieszkańcy Sosnowca zyskają nową, przyjazną pieszym przestrzeń miejską z nowoczesną i komfortową komunikacją tramwajową – podkreśla prezes Bolesław Knapik.

Ulica Małachowskiego w Sosnowcu w części przewidzianej obecnie do modernizacji ma zmienić się w deptak. Plany miasta w tym zakresie są bezpośrednio związane z inwestycją spółki Tramwaje Śląskie S.A., jednak w tym przypadku, zakres miejski ma być realizowany po zakończeniu prac torowych.

– Będziemy współdziałać z Tramwajami Śląskimi przy tej inwestycji, ponieważ chcemy kompleksowo zmienić oblicze tej części ulicy. Poza pracami zleconymi przez spółkę, my przebudujemy skwery i architekturę w rejonie tej ulicy, a także fragmenty ul. Kościelnej i Targowej, czyli handlowych ulic krzyżujących się z ul. Małachowskiego – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Realizacja prac torowych w ul. Małachowskiego w Sosnowcu ma potrwać 10 miesięcy, zatem roboty powinny zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 r. Wartość inwestycji tramwajowej wynosi 6,2 mln zł netto.

Jak będzie wyglądała ulica po wspólnych zmianach TŚ i miasta?

Na krótkim fragmencie drogi, od skrzyżowania z ul. Mościckiego do wjazdu prowadzącego do parkingu podziemnego i budynków mieszkalnych przy nim zlokalizowanych, droga ma być dwukierunkowa. Projekt miasta obejmuje również modernizację ulicy Kościelnej pomiędzy ul. Modrzejowską, a Małachowskiego.

W drugiej części, czyli do skrzyżowania z ulicą Targową, droga ma być wyłączona z ruchu, poza dojazdami mieszkańców do wewnętrznych placów. Nie będzie już możliwości dojazdu do alei Zwycięstwa, od strony Małachowskiego. Remontem ma być również objęta ulica Targowa na długości do ul. Modrzejowskiej.

Ostatni fragment pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego przy Małachowskiego a ul. 3 Maja, ze względu na parking, również ma być dwukierunkowy.

Zadanie Tramwajów Śląskich jest elementem "Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.