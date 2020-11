Oddział Ginekologiczno-Położniczy przywraca przyjęcia na oddział

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przywraca przyjęcia na oddział.

- Część naszego zespołu przebywająca do tej pory na kwarantannie otrzymała negatywne wyniki testów - czyli jest zdrowa i może wrócić do opieki nad przyszłymi Mamami i ich Pociechami. Zapewniamy Was, że robimy wszystko, aby w tym niełatwym czasie każdego dnia zapewnić naszym Pacjentom oraz Personelowi bezpieczeństwo i pomoc. Jak pamiętacie, przyszłe mamy zapraszamy do nas, specjalnym, dedykowanym, odizolowanym wejściem do Szpitala. Dziękujemy też za wsparcie i zrozumienie, z jakim spotkaliśmy się w ostatnich dniach. Troszczmy się o siebie nawzajem - przekazały władze szpitala.