Niezwykłe miejsce w Mediatece. Niekawiarnia już otwarta

W sosnowieckiej Mediatece napijemy się aromatycznej kawy i zjemy pyszne słodkości. Od 7 sierpnia działa tam Niekawiarnia. W piątek, 7 sierpnia, w sosnowieckiej Mediatece otwarta została Niekawiarnia.

To niezwykłe miejsce

W większości, pracują tutaj, pod opieką psychologów i terapeutów, osoby po kryzysie psychicznym. Właściciele Niekawiarni nie ukrywają dumy, że dając pracę, mogą wspierać proces zdrowienia swych pracowników.

Do środka wejdziemy zarówno przez Mediatekę, jak i przez ogród. Na gości czeka pyszna kawa, zimne napoje, desery i lody.

W sierpniu Niekawiarnia będzie działała od poniedziałku do piątku, od g. 12 do 20. We wrześniu dojdą do tego weekendy.