Nietrzeźwy jechał kradzionym samochodem

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który pomimo odebranych uprawnień, wsiadł za kierownicę. Dodatkowo auto, którym się poruszał, było kradzione, a w środku policjanci znaleźli atrapę broni palnej. O dalszym losie mieszkańca Sosnowca zdecyduje prokurator.



Policjanci z drogówki zauważyli fiata seicento na jednej z ulic dzielnicy Pogoń. Kierowca osobówki nie był w stanie zapanować nad autem. Przyspieszał i zatrzymywał się na przemian, jadąc od krawędzi do krawędzi. Stróże prawa zatrzymali kierowcę do kontroli. Od razu wyczuli od niego alkohol – urządzenie wykazało w jego organizmie prawie promil.

Wyszło również na jaw, że 23-latek nie ma prawa jazdy i w przeszłości kilka razy został przyłapany na jeździe bez uprawnień. Co więcej, po sprawdzeniu w policyjnej bazie, okazało się, że samochód jest kradziony, a w środku przewożony był przedmiot przypominający broń palną. Możliwe, że to atrapa, jednak co do tego, czy było na nią wymagane zezwolenie, rozstrzygnie biegły.



Właściciel samochodu został poinformowany o jego odnalezieniu i po przeprowadzeniu przez policjantów wszystkich koniecznych czynności, odzyskał swoją własność. O dalszym losie zatrzymanego 23-latka zadecyduje teraz prokurator. Sprawcy może teraz grozić nawet kara do 10 lat więzienia.