Narodowy Dzień Sportu przed nami

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Przed nami VIII edycja Narodowego Dnia Sportu. To ogólnopolska akcja społeczna, która otwiera setki placówek sportowych w całym kraju. Ten dzień otwarty to tysiące bezpłatnych treningów, zajęć i wydarzeń sportowych rozsianych po całym kraju. Co roku w Narodowym Dniu Sportu bierze udział kilkaset tysięcy Polaków. Do akcji włączył się także Sosnowiec.

W 2020 roku pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany organizacyjne związane z Narodowym Dniem Sportu. Nie poddajemy się jednak i przygotowujemy to wydarzenie w nieco zmienionej formie. Podczas VIII edycji Narodowego Dnia Sportu nie odbędzie się wielki sportowo-rodzinny piknik na błoniach PGE Narodowego. Skupimy się zaś na mniejszych wydarzeniach lokalnych w całym kraju, jak również działaniach w Internecie. Przygotujemy spotkania ze sportowcami, treningi online, wykłady i wyzwania. Tradycyjnie zaprosimy jak najwięcej placówek sportowych rozsianych po całej Polsce, które co roku włączają się w Narodowy Dzień Sportu organizując kameralne wydarzenia dedykowane społecznościom lokalnym. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu - podkreślają organizatorzy akcji.

W Sosnowcu na Narodowy Dzień Sportu zaprasza Miejski Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (Stadion Lekkoatletyczny al. Mireckiego 4, Sosnowiec)

W ramach Narodowego Dnia Sportu zapraszamy dzieci z przedszkoli i klas 1-3 wraz ze swoimi rodzicami na zajęcia sportowe z lekkiej atletyki, które odbędą się 20 września (niedziela w godz. 10.00-15.00). Podczas zajęć dzieci w formie zabaw poznają najpopularniejsze konkurencje lekkoatletyczne, wezmą też udział w konkursach sportowych.

Zapisy: 32 299 73 39

Liczba miejsc: 75

Ponadto na zajęcia zaprasza Laserhouse - Laserowe Centrum Rozrywki (ul. Wojska Polskiego 47, Sosnowiec)

Zapraszamy na darmową grę, która pozwoli Ci się przenieść w wirtualny świat! Laserowy Paintball to świetna rozrywka dla każdego.

Więcej informacji o Narodowym Dniu Sportu - kliknij TUTAJ