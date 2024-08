Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie - przed nami webinarium dla seniorów

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie - webinarium dla seniorów / fot. Freepik

11 września 2024 roku od 10:00 do 12:30 odbędzie się spotkanie online skierowane do seniorów oraz ich opiekunów. Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

"Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów"

W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (za pośrednictwem domów seniora, klubów seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz rejestracyjny, należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników webinarium.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Link do strony webinarium znajduje się TUTAJ.