Moc filmowych wrażeń w kinach Helios!

Gdyby pokusić się o wybranie tylko jednego tytułu z bogatego repertuaru sieci kin Helios w najbliższych dniach wybór z pewnością nie będzie prosty! Na widzów czekają bowiem: poruszająca biografia, kolorowe animacje, komedia romantyczna, filmy familijne, a także mocne kino akcji. Tradycyjnie listę uzupełniają popularne seanse specjalne.

"Bo we mnie jest seks"

Wśród piątkowych premier na wielkim ekranie zagości obraz rozpalający wyobraźnię już samym tytułem – „Bo we mnie jest seks”. Te słowa zapadły w pamięć wielu pokoleń, a wyśpiewała je przepięknie Kalina Jędrusik. Oto historia kobiety, której życie wychodziło poza szare ramy PRL-owskej rzeczywistości. W roli głównej niesamowita Maria Dębska, a partnerować jej będą m.in. Krzysztof Zalewski i Leszek Lichota. Rok 1962, Kalina Jędrusik ma łatkę skandalistki. Z mężem Stanisławem Dygatem prowadzą otwarty dom. Ich częstymi gośćmi są Jeremi Przybora, Tadeusz Konwicki, Barbara Krafftówna oraz Lucek, młody kochanek Kaliny. Artystka na scenie gorszy kobiety, oczarowuje mężczyzn. Tymczasem jej nowy przełożony pragnie gorącego romansu. Wykorzystując władzę, stawką za odrzucenie czyni jej karierę. Czy uda mu się złamać kobietę, która uwielbia niezależność, ale nie potrafi żyć bez występów?

"Pogromcy duchów. Dziedzictwo"

Kolejna nowość to „Pogromcy duchów. Dziedzictwo”. Historię pełną duchów pamięta chyba każdy, motyw muzyczny przeszedł do historii, a że historia lubi się powtarzać – czas na ciąg dalszy porywających przygód! Film w reżyserii Jasona Reitmana to kolejny rozdział oryginalnego uniwersum Ghostbusters. Samotna matka z dwojgiem dzieci przybywają do małego miasteczka, gdzie odkrywają tajemnicze połączenie z oryginalnymi pogromcami duchów oraz sekretny spadek, który pozostawił im dziadek.

"Wilk, lew i ja"

W najbliższy piątek na ekranach kin Helios zagości również obraz „Wilk, lew i ja”. Alma postanawia wrócić do krainy swojego dzieciństwa – to otoczony pięknym lasem stary dom położony na malowniczej wyspie pośrodku jeziora w dzikich ostępach Kanady. Kiedy była mała, dziadek uczył ją o przyrodzie i życiu w zgodzie z naturą. Wkrótce dziewczyna natrafia na niezwykłych nieznajomych – małego wilczka i urocze lwiątko. Pierwszy ze zwierzaków to szczeniak zaprzyjaźnionej z dziadkiem Almy wilczycy, a drugi – cudem uratowane z katastrofy lotniczej zwierzątko przeznaczone na cyrkową arenę. Stworzenia zachowują jak rodzeństwo. Alma zostaje ich opiekunką, patrząc, jak coraz lepiej sobie radzą z otaczającym światem. Okazuje się jednak, że zwierzaki są poszukiwane i na trop Almy wpadają leśni strażnicy. Czy uda się ocalić niezwykłą przyjaźń i nie dopuścić do rozłąki troskliwej opiekunki z podopiecznymi?

"Clifford. Wielki czerwony pies"

Już podczas najbliższego weekendu, w ramach przedpremierowych seansów, zaprezentowana zostanie fantastyczna komedia dla całej rodziny – „Clifford. Wielki czerwony pies”. Ośmioletnia Emily Elizabeth marzy o tym, aby jej maleńki, czerwony szczeniak urósł i był silny, nie spodziewa się jednak, że budząc się pewnego ranka, znajdzie wielkiego psa w swoim małym mieszkaniu w Nowym Jorku... Będzie się działo!

"Pszczółka Maja: Mały Wielki Skarb"

Ponadto na najmłodszych widzów czeka „Pszczółka Maja: Mały Wielki Skarb” – przygody słynnej pszczółki, która wraz z Guciem wyrusza z ula w poszukiwaniu przygody. Napotkany na łące tajemniczy wędrowiec powierza im opiekę nad magiczną złotą pestką, którą mają dostarczyć do pałacu na Sekretnym Wzgórzu...

"To musi być miłość"

Starszym kinomanom z pewnością przypadnie do gustu komedia „To musi być miłość” – uczuciowe perypetie trzech sióstr, które połączył temat miłosnych dylematów. W ramach rodzinnych obrad muszą finalnie zadecydować co dalej, ponieważ każda z nich przechodzi obecnie solidne zawirowania. Co postanowią i czy ich faceci, w swojej totalnej niezdarności, odnajdą sposób, żeby odzyskać ich serca? Jeżeli tak, to zdecydowanie musi być miłość!

"Pitbull"

W repertuarze Heliosa nie zabraknie też kina akcji. „Pitbull” Patryka Vegi z pewnością przyniesie odpowiednią porcję emocji, opowiadając historię dobrze znanego Gebelsa, któremu towarzyszą jednak nowi bohaterowie i nowe problemy. Tym razem musi wsadzić do więzienia własnego syna...

"Komedianci-debiutanci"

W napiętym kinowym kalendarzu nadchodzącego tygodnia nie mogło zabraknąć wydarzeń specjalnych, swoistych perełek Heliosa. 22 listopada, o godzinie 18:00 w ramach Kina Konesera, widzów zachwyci obraz „Komedianci-debiutanci”, francuski komedio-dramat, którego akcja osadzona zostaje w więzieniu.

"Andrea Bocelli: One night in Central Park"

24 listopada, o tej samej godzinie, kinowe sale Heliosa wypełnią dźwięki muzyki w ramach transmisji niepowtarzalnego koncertu „Andrea Bocelli: One night in Central Park”.

Cykl "Kino na Temat" i obraz "Animal"

Czwartek przyniesie aż dwie propozycje nie do odrzucenia! 25 listopada, o godzinie 9:00, warto rozważyć cykl „Kino na Temat” i obraz „Animal” – wyjątkową opowieść dla wszystkich, którzy troszczą się o przyszłość naszej Planety.

"Żużel"

Kolejną perełką tego dnia będzie produkcja „Żużel” (historia motocyklisty Lowy), wyświetlona w ramach projektu Kultura Dostępna podczas dwóch seansów – o godzinie 13:00 i 18:00.

Aby dobrze zaplanować nadchodzący tydzień, polecamy już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl, zapoznać się z poszczególnymi tytułami i zaopatrzyć w kinowe bilety.