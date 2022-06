MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką - informacje o pierwszym tygodniu akcji

Przed nami imprezy i konkursy wchodzące w skład programu pierwszego tygodnia akcji letniej dla dzieci i młodzieży "MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką". W programie wystawy, pokazy filmowe i sobotnie animacje.

MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką - program

Wystawa „Oswojone strachostwory” w Zagłębiowskiej Mediatece

Przez całe wakacje w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) prezentowana będzie pokonkursowa wystawa, powiększonych i plastycznie zaaranżowanych prac nadesłanych przez dzieci z całej Polski, przedstawiających ich „Oswojone strachostwory”. Wystawa jest częścią letniej akcji „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką”, organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Wstęp wolny.

Na przygotowanych fotoramach roi się od potworków i straszydeł, które za pomocą kredek, farb i wyobraźni dzieci oswoiły i postanowiły pokazać światu. Wśród nich znalazły się straszki z popularnych bajek, książek, filmów, lecz także zupełnie autorskie, wykreowane przez nieokiełznaną dziecięcą fantazję monstra. Częścią wystawy jest duża tablica i kosz pełen flamastrów. Uczestnicy wystawy – mali i duzi – mogą w każdej chwili dorysować swojego strachostworka, dzięki czemu na koniec wakacji powstanie dodatkowa interaktywna plansza dowodząca, że każdy ma swoje strachy, które czasem warto uzewnętrznić i oswoić, choćby za pomocą kolorowych flamastrów.

Czas ekspozycji – 1.07-31.08.2022, w godzinach otwarcia Zagłębiowskiej Mediateki.

Małych emocje na wielkim ekranie – pokaz filmu i quiz

Już w czwartek 7 lipca 2022 o godz. 11.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - organizator akcji letniej „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” – serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i opiekunów do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, do udziału w pokazie pełnego żartów, zwrotów akcji i wzruszeń filmu, nagrodzonego w 2016 roku Oscarem w kategorii najlepszego filmu animowanego. Po seansie zorganizowany zostanie quiz - oczywiście z atrakcyjnymi nagrodami. Wstęp wolny.

Świat emocji, odczuć i wspomnień niełatwo zrozumieć dorosłym, a co dopiero dzieciom. Naprzeciw nim wyszli twórcy legendarnego już Studia Pixar, w tym reżyser filmu - Pete Docter. Opis filmu głosi: Wkrocz do Centrum dowodzenia w głowie 11-letniej Riley i przekonaj się, że tam praca wre w najlepsze. W pocie czoła swoje zadania wykonuje pięć emocji pod dowództwem optymistycznej Radości, która zrobi wszystko, by Riley była szczęśliwa. Nie jest jednak łatwo zapanować nad emocjami, kiedy współpracownikami są Strach, Złość, Odraza i Smutek! (Czas pokazu – 1:34:00)

ABC emocji - sobotnie spotkania i animacje dla rodzin

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - organizator akcji letniej „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” – serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i opiekunów, do udziału w sobotnich spotkaniach plenerowych „ABC emocji”. Gościem pierwszego, interaktywnego spotkania będzie Pan Poeta i jego mali pomocnicy. Zapraszamy już 9 lipca 2022 o godz. 11.00 do Ogrodu Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. W przypadku deszczu – spotkanie odbędzie się wewnątrz budynku Mediateki. Przed i po spotkaniu, na udział w animacjach, zaprasza Niekawiarnia w Mediatece. Wstęp wolny.

Warsztaty autorskie Pana Poety to połączenie spotkania autorskiego i warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych. Oprócz zaznajamiania z literaturą i płynącymi z niej naukami, Autor przekazuje wiedzę płynącą z książek poprzez warsztatowe zabawy. Dzieci dowiadują się dlaczego nieumiarkowane spożywanie niezdrowej żywności prowadzi do otyłości, uczą się akceptować siebie i innych, dowiadują się, czym jest złość i jak sobie z nią radzić, a także solidaryzując się z "Pawiem, co ogon miał z przyjaźni" tworzą dla niego ogon z prawdziwych piór, mówiąc sobie nawzajem ciekawe komplementy. Podsumowując – warsztaty Pana Poety pomagają dzieciom lepiej zrozumieć świat, relacje społeczne oraz emocje, a także uczą, jak sobie z nimi radzić w dalszym życiu.

Bajki z Kraju Kwitnącej Wiśni - cotygodniowe pokazy filmowe dla dzieci i młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - organizator akcji letniej „MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką” – serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i opiekunów, do udziału w 9 bezpłatnych seansach filmowych. W repertuarze znajdą się filmy animowane stworzone przez słynne japońskie studio filmowe Ghibli. Zapraszamy w każdy wtorek lipca i sierpnia 2022 o godz. 11.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. Wstęp wolny!

Dzieciom przedstawione zostaną pięknie animowane, pozbawione przemocy i wulgarności bajki, opowiadające o ludzkich emocjach, przeżyciach, trudnościach i sposobach radzenia sobie z nimi, o wartościach takich jak: przyjaźń, miłość, współpraca, szacunek, dbanie o innych i o środowisko naturalne.

Pokazy będą doskonałą okazją do zapoznania dzieci (przyzwyczajonych do amerykańskich filmów rysunkowych, tworzonych przez studia takie jak Disney, Pixar, Dreamworks itp.), z zupełnie innym typem kina animowanego. Uwaga - ze względu na tematykę i szczególny sposób konstruowania opowieści - japońskie bajki polecamy dzieciom od lat 8. Decyzja o udziale w pokazach pozostaje w gestii rodziców i opiekunów.

Repertuar:

5 lipca – Dwie dziewczynki wraz z ojcem i zmagającą się z ciężką chorobą mamą, przeprowadzają się na wieś, do opuszczonego, nieco tajemniczego domu. Szybko odkrywają, że spokojna sielska okolica przepełniona jest magią. Najpierw siostry spotykają mieszkające w ich domu tajemnicze czarne kulki, później poznają łagodne i życzliwe duchy lasu, a wśród nich niezwykłą, skrytą, olbrzymią istotę. Kiedy młodsza dziewczynka zaginie, okaże się, jak cenna jest ta przyjaźń... (Czas pokazu: 1:25:00)

Gdzie można sprawdzić tytuły poszczególnych filmów (tytuły nie są reklamowane w mediach ze względu na wymogi umowy licencyjnej)?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez wpisanie aktualnego hasła po kliknięciu na plakat lub slider reklamujący pokazy na www.biblioteka.sosnowiec.pl Pytania o hasło prosimy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

Wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu.

Konkursy

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Sekretny strażnik sekretów”

Każdy potrzebuje kogoś, komu mógłby powierzyć swoje sekrety. Powinna to być zaufana osoba, która nigdy nikomu ich nie zdradzi. Może to być mama, tata, brat, siostra, przyjaciel, a możeŚ wykonana własnoręcznie maskotka. Jeśli w przygotowanie jej włożycie całe swoje serce, to na pewno będzie ona strzec najlepiej jak potrafi Waszych tajemnic. Koniecznie pokażcie nam potem strażników Waszych sekretów. Zgłoście swoją pracę do konkursu plastycznego „Sekretny strażnik sekretów”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Czekają na was wspaniałe nagrody! Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziecie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Bajka – pocieszajka”

Bajka wprowadza nas w bajkowy świat. Czasem rozśmiesza, a czasem wzrusza. Jednak czy bajka może mieć również moc pocieszania? Spróbujcie ocenić to sami. Powróćcie wspomnieniami do Waszej ulubionej bajki. A może sami spróbujecie stworzyć własną bajkę – pocieszajkę, najlepiej dla bliskiej Wam osoby. Może dla mamy, która czasem się smuci lub dla kolegi, który ostatnio chodzi strapiony? Rozweselcie ich swoją opowieścią, być może sprawi ona, że w końcu się uśmiechną. Następnie pochwalcie się swoją historią, zgłaszając ją do konkursu literackiego „Bajka – pocieszajka” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Czekają na Was wspaniałe nagrody! Dodatkowo, najciekawsze bajki zostaną nagrane w formie audiobooka udostępnianego na kanale YouTube Biblioteki, a także opublikowane w formie bezpłatnego e-booka, ilustrowanego przez plastyków MBP. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziecie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl.

Konkurs literacko - plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pokażę Ci bajkę...”

Znacie starą, japońską sztukę opowiadania bajek, kryjącą się pod nazwą kamishibai? Jest to teatr ilustracji, przedstawiany publiczności w formie plansz z tekstem z jednej i ilustracjami z drugiej strony. Na co dzień zamknięty jest on w drewnianej skrzynce, z której po otwarciu wypływają słowa i barwne obrazy. Zachęcamy Was do poznania tych opowieści oraz stworzenia własnej, jedynej i niepowtarzalnej bajki kamishibai. Niech to będzie bajka o czymś co jest Wam znane i bliskie lub o czym marzycie. Koniecznie zgłoście swoją pracę do konkursu plastycznego „Pokażę Ci bajkꌔ”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Czekają na Was wspaniałe nagrody! Najciekawsze prace będą wykorzystywane podczas zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci, prowadzonych przez sosnowieckich bibliotekarzy. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziecie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Oto RADOŚĆ!”

Wakacje to czas radosnych chwil, spędzonych na leniuchowaniu lub wręcz przeciwnie, w sposób bardzo kreatywny. Jest to czas podróży, przygód i zabawy. Emocją, która powinna nam towarzyszyć podczas wakacyjnych wojaży z pewnością jest RADOŚĆ. Spróbujcie uchwycić tą emocję na swoich wakacyjnych zdjęciach. Będzie ona świetną pamiątką, która podczas zimowych wieczorów przypomni Wam cudowne, wakacyjne momenty. Koniecznie pochwalcie się tymi radosnymi chwilami, zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu fotograficznego „Oto RADOŚĆ!” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Czekają na was wspaniałe nagrody! Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w formie kolorowego kolażu, podczas pokonkursowej wystawy. Regulamin i kartę zgłoszeniową tej wakacyjnej zabawy znajdziecie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl.