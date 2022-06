Wyścig Solidarności pojedzie także ulicami Sosnowca!

W dniach od 29 czerwca do 2 lipca odbędzie się 33 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. W środę, 29 czerwca, w ramach II etapu, wyścig będzie miał metę w Sosnowcu.

33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

Podczas rywalizacji kolarze przejadą pięć etapów o łącznej długości 772,8 km w pięciu województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim. Wyścig rozgrywany jest tradycyjnie na przełomie czerwca i lipca, wyjątkiem była 31 edycja przeniesiona z powodu covid 19 na wrzesień. Partnerem Strategicznym 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Zwycięzca klasyfikacji indywidualnej jak i zwycięzca całego wyścigu założy żółtą koszulkę LOTTO.

Pierwszego dnia rozegrane zostaną rozegrane dwa etapy

Pierwszy z Żor do Katowic długości 92,5 km. Kolarze o godz. 10.30 rozpoczną 4,5 km pętelką od startu honorowego do ostrego, skąd pojadą przez Rudziczkę, Suszec, Orzesze, Kobiór, Gostyń, Tychy, Bieruń na pierwszy finisz lotny do Lędzin (56 km). Potem przez Mysłowice Ławki dotrą do Katowic na ul. Trzech Stawów, pierwszy przejazd przez linię mety będzie oznaczał, że do pokonania pozostało jeszcze runda – prawie 6 km po ulicach miasta. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną około godz. 12.30.

Drugi etap rozpocznie się o godz. 17.15 na Rynku w Tarnowskich Górach. Tym razem zawodników czekają dwie rundy po ulicach miasta, a potem przez Miasteczko Śląskie, Sośnicę dotrą do Woźnik, gdzie będzie lotny finisz (27,4 km trasy). Kolejnym wyzwaniem będzie premia górska w Koclinie (43,9 km), dokąd dojadą przez Koziegłowy i Koziegłówki. Kto wygra, następnego dnia pojedzie w zielonej koszulce dla najlepszego górala. Potem przez Myszków, Łazy i Dąbrowę Górniczą kolarze dotrą do Sosnowca, którego ulicami ścigać się będą prawie przez 23 km. Na mecie usytuowanej przy ul. 3 Maja przyjadą tuż po godz. 20.00.

Przewidywany wjazd wyścigu do Sosnowca – 29 czerwca (środa) ok. godz. 19.30.

Wyścig pojedzie ulicami: Bobrek – Jankego – Metalowa – Maczkowska – Wileńska – Hubala-Dobrzańskiego – 11 Listopada – Rydza-Śmigłego – Braci Mieroszewskich – Blachnickiego – 3 Maja (2 x pętla na trasie Blachnickiego-„Ślimak”) – Plac przed Dworcem PKP

Meta na placu przed Dworcem PKP ok. godz. 20.30.