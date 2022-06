Pisarka z Sosnowca wydała kolejną powieść!

Pochodząca z Sosnowca Patrycja Żurek ma na swoim koncie kilka wydanych powieści. W maju tego roku zadebiutowało jej najnowsze dzieło – książka „Serce Lasu”. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z autorką i dowiedzieć się czegoś więcej na temat jej twórczości i planów na przyszłość.

18 maja miała swoją premierę najnowsza powieść Patrycji Żurek, wydana przez Wydawnictwo Dragon. Dotychczas autorka wydała już ponad 20 różnych książek, często we współpracy z innymi twórcami. Najnowsza powieść sosnowiczanki to historia o przeznaczeniu oraz niezwykłej miłości, która jest w stanie uleczyć najgłębsze rany.

- Serce lasu to opowieść o dwóch różnych osobach, które przypadkiem stają na swojej drodze. Brzmi znajomo, ponieważ tak zazwyczaj rozpoczynają się romanse. Jednak w tym przypadku zarówno Iwo, jak i Libusza muszą poukładać swoje prywatne sprawy, zanim wejdą w związek. Łamię tym samym schemat typowego romansu, gdzie wszystko idzie doskonale i sama miłość wystarczy; uważam bowiem, że nie tak to działa. Czy się odnajdą? O tym trzeba się przekonać samemu. – mówi Patrycja Żurek, autorka.

W książce pojawiają się wątki miłosne, ale także nadnaturalne. Jedna z bohaterek określana jest mianem czarodziejki, która posiada dar pozwalający jej na kontaktowanie się ze zmarłymi. Fabuła silnie nawiązuje również do kultu przyrody i tego, jak natura potrafi być piękna i potężna. Zapytana o największe inspiracje podczas pisania powieści, autorka odpowiada:

-Inspiracją stała się powieść Sylvie Brown o życiu po drugiej stronie. Dlatego właśnie Libusza, główna bohaterka, potrafi rozmawiać ze zmarłymi i ma swojego przewodnika. Poza tym kocham Rymanów i pomyślałam, że to magiczne miejsce zasługuje na to, by znaleźć się w powieści. Dodatkowo chciałam pokazać, jaki wpływ ma na nas przebywanie wśród natury.