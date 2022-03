Promocja książki Agnieszki Graff i Elżbiety Korolczuk w Mediatece

W czwartek 10 marca o godz. 18.00, Zagłębiowska Mediateka – organizator projektu „Mediateka jest Kobietą”- gorąco zachęca do udziału w niezwykłym wydarzeniu – promocji książki „Kto się boi gender. Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu” ze zdalnym udziałem autorek – Agnieszki Graff i Elżbiety Korolczuk.

Promocja książki „Kto się boi gender. Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu”

Rozmowę w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, poprowadzą Magdalena Półtorak i Magdalena Boczkowska. Wstęp wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki.

Uwaga – spotkanie zrealizowane zostanie za pośrednictwem Internetu, bez osobistego udziału autorek. Retransmisja spotkania udostępniona zostanie na kanale YouTube Biblioteki oraz w formie nagrania audio jako odcinek specjalny podcastu Bibliotalk.

Agnieszka Graff – Kulturoznawczyni, filozofka i publicystka, dr habilitowana, absolwentka Amherst College i Oxfordu, profesorka w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała teksty naukowe w takich czasopismach jak: „Signs”, „Public Culture”, „East European Politics and Societies”, „Feminist Studies”, „Czas Kultury” i „Teksty Drugie”. Za Świat bez kobietŚ otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini rady programowej stowarzyszenia Kongres Kobiet. Od kilku lat pisuje felietony do „Wysokich Obcasów”, współpracuje z Krytyką Polityczną. Autorka polskiego przekładu Własnego pokoju Virginii Woolf.

Publikacje:

Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym (2001)

Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie (2008)

Magma i inne próby zrozumienia, o co tu chodzi (2010)

Matka Feministka (2014)

Jestem stąd (wywiad-rzeka Michała Sutowskiego) (2014)

Memy i graffy. Dżender, kasa i seks (wspólnie z Martą Frej) (2015)

Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu (wspólnie z Elżbietą Korolczuk) (2022)

Elżbieta Korolczuk – Socjolożka i aktywistka. Dr habilitowana, pracuje na Uniwersytecie Sśdertśrn w Sztokholmie i w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się tematyką płci kulturowej, ruchami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim. Jest autorką licznych artykułów naukowych. Pod jej redakcją naukową ukazało się także kilkanaście książek m.in. Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet (wspólnie z Beatą Kowalską, Claudią Snochowską-Gonzalez i Jennifer Ramme), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce czy Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo polityka. Jest honorową członkinią Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, działa w radzie Fundacji „Akcja Demokracja” oraz Radzie Kobiet przy Prezydencie Miasta Warszawy.

Publikacje:

Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia (wspólnie z Katalin FĄbiĄn) (2017)

Civil Society revisited: Lesssons from Poland (wspólnie z Kerstin Jacobsson) (2017)

Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu (wspólnie z Agnieszką Graff) (2022)

Wstęp na spotkanie możliwy będzie tylko z bezpłatnymi wejściówkami (do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779). Osobne wejściówki przysługują osobom posiadającym paszport „covidowy”.