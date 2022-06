Moc emocji, czyli lato 2022 z sosnowiecką bibliteką!

Wakacje 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu zapowiadają się niezwykle ciekawie. Dlaczego? Wszystko za sprawą akcji letniej, przeznaczonej specjalnie dla dzieci spędzających wakacje w mieście. W ramach trwającego od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 projektu, na dzieci i nastolatków czekać będzie mnóstwo atrakcji, a wszystkie zaplanowane imprezy krążyć będą wokół wspólnych tematów – uczuć, psychologii, terapii poprzez różne dziedziny sztuki i kultury. Krótko mówiąc, będzie BARDZO emocjonująco!

MOC EMOCJI, CZYLI LATO Z BIBLIOTEKĄ – tak brzmi oficjalny tytuł akcji, do udziału w której organizatorzy zapraszają serdecznie już dziś! Zajęcia świetlicowe, wycieczki, warsztaty, spotkania, imprezy plenerowe, pokazy filmowe, konkursy, wystawa – i co jeszcze? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

KALENDARIUM IMPREZ „MOC EMOCJI, CZYLI LATO Z BIBLIOTEKĄ”:

MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką - cykl spotkań literacko-plastyczno-edukacyjnych dla dzieci. Zajęcia odbywać się będą we wszystkich filiach na terenie miasta oraz w Zagłębiowskiej Mediatece, trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki).

Filia nr 1 – Środula, ul. J. Kossaka 10a: godz. 12.00-13.00

Filia nr 2 – Rudna IV, ul. Gospodarcza 32: godz. 11.00-12.00

Filia nr 3 – Klimontów, ul Klonowa 12: godz. 12.00-13.00 (z wyłączeniem 18.07-29.07.2022 r. i 16.08-19.08.2022 r.)

Filia nr 4 – Sielec, ul. Zamkowa 9: godz. 10.00-11.00

Filia nr 5 – Walcownia, ul. M. Maliny 39: godz. 10.00-11.00 (z wyłączeniem 25.07-5.08.2022 r.)

Filia nr 6 – Niwka, ul. Wojska Polskiego 6: godz. 10.00-11.00

Filia nr 7 BIBLIOSFERA Dańdówka, ul. Kalinowa: godz. 10.00-11.00

Biblioteka Tajemniczy Ogród, ul. Gen. S. Grota Roweckiego 23: godz. 10.00-11.00

Filia nr 10 – Kazimierz Górniczy, ul. Główna 19: godz. 11.00-12.00

Filia nr 11 – Ostrowy Górnicze, ul. K. I. Gałczyńskiego 38: godz. 11.00-12.30 (z wyłączeniem 04.07-15.07.2022 r.)

Filia nr 13 – Maczki, ul. Krakowska 26: godz. 10.00-11.30 (z wyłączeniem 5.08-19.08.2022 r.)

Filia nr 14 – Zagórze, ul. W. Jagiełły 10: godz. 10.00-11.00

Filia nr 15 – Mec, ul. S. Kisielewskiego 9a: godz. 12.00-13.00

Filia nr 17 – Pogoń, ul. Będzińska 22: godz. 10.00-11.00

Filia nr 18 – Juliusz, ul. Spadochroniarzy 6: godz. 10.00-11.00 (z wyłączeniem 01.08-19.08.2022 r._

Filia nr 19 – Milowice, ul. K. K. Baczyńskiego 12: godz. Pn., Śr. 10-11.00; Pt. 9.00-10.00

Filia nr 20 – Stary Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 19: godz. 10.00-11.00

Biblioteka Młodzieżowa, ul. Parkowa 1a: godz. 10.00-11.00

Zagłębiowska Mediateka – Świat Nauki i Fantazji: godz. Pn., Pt. 12.30-14.00; Śr. 16.00-17.30

Imprezy towarzyszące:

1 lipca -31 sierpnia 2022, w godz. otwarcia placówki

Galeria „Pod świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Oswojone strachostwory – wystawa pokonkursowa prac dzieci

Wtorki - 5,12,19,26 lipca; 2,9,16,23,30 sierpnia 2022, godz. 11.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Bajki z Kraju Kwitnącej Wiśni - pokazy japońskich filmów animowanych dla dzieci i młodzieży

7 lipca 2022, godz. 11.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Małych emocje na wielkim ekranie – pokaz filmu animowanego dla dzieci połączony z quizem z nagrodami

17 sierpnia 2022, godz. 11.00

Park Sielecki

Strefy emocji – wielkoformatowy performance artystyczny

31 sierpnia 2022, godz. 17.00

Ogród Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Finał akcji letniej 2022 – koncert Kwintetu Śląskich Kameralistów z solistą śpiewakiem z Filharmonii Śląskiej w Katowicach, wręczenie nagród najaktywniejszym uczestnikom akcji i laureatom wszystkich wakacyjnych konkursów oraz premiera wakacyjnego klipu „Książka – lek na całe zło”, artystyczny happening z udziałem dzieci

Warsztaty (obowiązują zapisy):

15 lipca 2022, godz. 11.00

Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Parkowa 1A

Przytul mnie mocno – warsztaty krawieckie dla dzieci i młodzieży - szycie przytulanek i kocyków sensorycznych

4 i 5 sierpnia 2022, godz. 11.00

Ogród Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Lepienie Stworków do Galerii Potworków - warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez nauczycieli z Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Pisarze na wakacjach – spotkania i warsztaty z autorkami książek:

25 lipca 2022, godz. 11.00

Filia nr 20 – Stary Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 19

Joanna Jagiełło

3 sierpnia 2022, godz. 11.00

Biblioteka Tajemniczy Ogród, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 23

Dorota Combrzyńska-Nogala

Wycieczki (obowiązują zapisy):

14 lipca 2022

Wyginam śmiało ciało! – wycieczka do parku trampolin JumpMax

21 lipca 2022

Nie daj się zwieść – wycieczka do Muzeum Iluzji w Krakowie

28 lipca 2022

Wycieczka do Ośrodka Hipoterapeutycznego PADOK w Katowicach – przejażdżki i warsztaty

18 sierpnia 2022

Arboretum Bramy Morawskiej – warsztaty i ognisko.

25 sierpnia 2022

Ojej – alpaki! – wycieczka do Alpakarni Poczesna w Częstochowie – spacer z alpakami, warsztaty, ognisko

ABC emocji - sobotnie spotkania i animacje dla rodzin

Ogród Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

9 lipca 2022, godz. 11.00

Interaktywne spotkanie z Panem Poetą

23 lipca 2022, godz. 11.00

Bajkoterapia i arteterapia z Fabryką Kreatywności z Chorzowa, m.in. spotkanie z autorką książki „Koza szczęścia” Jolantą Łysakowską

6 sierpnia 2022, godz. 11.00

Podróż dookoła muzycznego koła - warsztaty muzykoterapeutyczne z EduMuzArte

20 sierpnia 2022, godz. 11.00

Gramy emocje - warsztaty parateatralne z elementami dramy prowadzone przez aktorów i edukatorkę z Teatru Zagłębia w Sosnowcu

A także:

Nagranie audiobooka i stworzenie e-booka „Bajka – pocieszajka”

Emisja specjalnego odcinka kulturalnego podcastu „Bibliotalk” – Temat: „Terapeutyczna moc książek i czytania”

Warto przeczytać – cotygodniowe polecajki książek w mediach społecznościowych i na Wirtualnej Książce

Książka – lek na całe zło – wspólne „kręcenie” klipu promującego czytanie książek

Konkursy:

Pokażę Ci bajkę... – konkurs literacko-plastyczny na współczesną edukacyjną bajkę z morałem napisaną i narysowaną (lub tylko narysowaną) w formie plansz do teatrzyku kamishibai, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat.

Sekretny strażnik sekretów - konkurs plastyczny polegający na uszyciu maskotki-przytulanki, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat.

Bajka - pocieszajka – konkurs literacki na najciekawszą bajkę terapeutyczną, mającą na celu poprawienie humoru odbiorcy, adresowany do dzieci w wieku 9-15 lat.

Oto RADOŚĆ! – konkurs fotograficzny na najzabawniejsze i najbardziej kreatywne zdjęcie z wakacji 2022, przedstawiające wybraną przez uczestnika radosną chwilę, adresowany do dzieci w wieku 9-15 lat.

Oswojone strachostwory – ogólnopolski konkurs plastyczny na wizerunek stracha, stwora, potworka, straszydła - oswojonego za pomocą wybranej techniki plastycznej, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat.

Organizator zastrzega, że zajęcia dostosowane będą do poziomu dzieci w wieku 6-15 lat.

Słówko o projekcie

MOC eMOCji, czyli lato z biblioteką - to interdyscyplinarny projekt wakacyjny dla dzieci (6-15 lat), który poprzez wspólne czytanie, tworzenie i zabawę przybliży dzieciom piękny, choć skomplikowany świat uczuć i emocji. Partnerami akcji, wykorzystującej narzędzia szeroko rozumianej arteterapii (w tym biblioterapii), będą psychologowie, edukatorzy, animatorzy, artyści, księgarze i wydawcy. W programie znajdą się spotkania autorskie, wycieczki, konkursy, pokazy filmowe, warsztaty, weekendowe wydarzenia plenerowe i multimedialne, happeningi, koncerty. Różnorodne propozycje z zakresu literatury, filmu, plastyki, psychologii i rozmaitych działań kreacyjnych - zapewnią dzieciom interesującą formę spędzenia letniego czasu w gronie rówieśników, a także możliwość rozwoju pasji, wyobraźni, inteligencji emocjonalnej i kompetencji miękkich. Wiele elementów projektu adresowanych będzie też do dorosłych (rodziców) i seniorów (dziadków) oraz przystosowanych do potrzeb osób ze specjalnymi wymaganiami.

Celem projektu jest integracja dzieci z różnych środowisk, rozbudzanie w nich potrzeby pogłębiania wiedzy, rozwijania wyobraźni, fantazji i talentów, rozwój logicznego i kreatywnego myślenia, inteligencji emocjonalnej i kompetencji miękkich, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci z wszystkich dzielnic miasta, pochodzących z rodzin o różnym stanie majątkowym, często niemających dostępu do zajęć pozalekcyjnych, tematycznych półkolonii czy obozów. Zadaniem organizatorów jest również promocja książek beletrystycznych (psychologicznych, relaksacyjnych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych) i popularnonaukowych, a także komiksów i powieści graficznych, kształtowanie zainteresowań kulturalnych, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w kulturze, pogłębianie wiedzy humanistycznej, plastycznej i psychologicznej. Ponadto kreatywne, nieraz nowatorskie, animowanie czasu wolnego dzieci spędzających wakacje w mieście połączone z dobrą zabawą, współpracą, budowaniem zdrowych nawyków, pewności siebie i naturalnej empatii! Podczas naszej letniej akcji, dzieci nabędą nowe umiejętności, odkryją nowe pasje, ujawnią ukryte talenty, poznają wszystkie towarzyszące życiu człowieka emocje i uczucia (pozytywne i negatywne). Przedstawione zostaną im różnorodne – czasem nietypowe – techniki relaksacyjne i autoterapeutyczne, pomocne w budowaniu bezpiecznych relacji społecznych – w obrębie rodziny, szkoły, podwórka. Trudne psychologiczne tematy omówione zostaną w nieszkodliwy dla delikatnej dziecięcej psychiki sposób, jednocześnie ciekawie i niesztampowo. Młodzi czytelnicy poznają plejadę literackich bohaterów z książek polskich i zagranicznych autorów. Ponadto ich uwaga zwrócona zostanie na współtwórców książek, jakimi niewątpliwie są często pomijani ilustratorzy. W związku z powyższym dzieci zapoznają się z sylwetkami i pisarskimi osiągnięciami m.in. takich twórców jak: Grzegorz Kasdepke, Michał Zawadka, Elżbieta Zubrzycka, Pan Poeta, Paweł Beręsewicz, Katarzyna Ryrych, Agnieszka Tyszka, Marcin Szczygielski, Susanna Isern, Małgorzata Strzałkowska, Maciejka Mazan, Maria Molicka, Hanna Szaga, Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska, Tina Oziewicz, Marcin Pałasz, Jarosław Mikołajewski i wielu innych.

Honorowym patronatem letnią akcję objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński.