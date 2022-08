Mniej niż 10 minut na złożenie wniosku o "Dobry start"

9 minut i 35 sekund to średni czas potrzebny na złożenie wniosku o świadczenie w ramach programu „Dobry start”. Do rodziców z województwa śląskiego trafiło już 100 mln zł na wyprawkę szkolną.

Wyprawka szkolna w ramach programu "Dobry start"

W całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 2,7 mln świadczeń, co objęło ponad 3 mln dzieci. Do rodziców trafiło w sumie ok. 827 mln zł.

- W województwie śląskim do 11 sierpnia rodzice i opiekunowie złożyli 286 tys. wniosków za 398 tysięcy dzieci. Wypłacono już 334 tysiące świadczeń na kwotę przekraczającą 100 mln zł – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci do 20. roku życia i do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wypłata świadczeń rozpoczęła się 18 lipca i realizowana jest na bieżąco. Przygotowywane są kolejne wypłaty, a realizacja programu przebiega bez problemów.

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Empatia.

- Rodzice i opiekunowie na adres mailowy wskazany we wniosku otrzymają powiadomienie o przyznaniu świadczenia. Pieniądze zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia – dodaje rzeczniczka.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków. Taka informacja będzie umieszczona na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie "Dobry start", który został złożony do 31 sierpnia ma czas do 30 września 2022 r.