"Mini Park od Juniora do Seniora w Niwce". Rusza realizacja projektu w ramach BO / fot. UM Sosnowiec

Już od pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłaszają projekty dotyczące zagospodarowania terenu wokół stadionu przy ul. Orląt Lwowskich w Niwce.

Mieszkańcy Niwki działają dla lepszej okolicy

Dzięki ich zaangażowaniu w pierwszej edycji BO powstała siłownia pod chmurką. W 2021 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego powstał plac zabaw.

Natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2022 został złożony wniosek o wykonanie „Mini Parku od Juniora do Seniora na AKS”. W ramach dzisiaj podpisywanej umowy zostaną wykonane alejki spacerowe, ciąg pieszo – jezdny, ławki, kosze betonowe leżaki, stoły do szachów, stół do ping-ponga, trampoliny.

Postępowanie przetargowe wygrała firma PPHU Adagon z Koszęcina 275 tys. zł. Również w ramach X edycji BO mieszkańcy złożyli projekty dotyczące AKS-u. Pierwszy projekt dotyczy kontynuacji utworzenia parku, kolejny zadaszenia trybun na stadionie. Aktualnie projekty są na etapie oceny, a na przełomie września i października poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.