Miliardowa umowa podpisana w Kolejach Śląskich

Województwo Śląskie podpisało z Newagiem umowę na dostawę nowoczesnych składów dla Kolei Śląskich. Jej wartość to 1,3 mld zł. W cenie jest 26 składów (z możliwością dokupienia kolejnych 4) i usługi serwisowe. Pierwszy pociąg Impuls II wjedzie na śląskie tory do 30 czerwca 2026 roku.

W ramach umowy zawartej 29 lutego 2024 r. w hali utrzymania taboru Kolei Śląskich, Województwo Śląskie zamówiło 26 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w wersji 4-członowej należące do rodziny Impuls II. Zamawiający przewiduje zakup dodatkowych 4 pojazdów w ramach prawa opcji. Pociągi będą przeznaczone do obsługi pasażerskiego ruchu regionalnego z prędkością do 160 km/h.

Dobry czas dla kolei w Śląskiem

– Śląskie stawia na kolej. W poniedziałek, w tym samym miejscu, Koleje Śląskie podpisały umowę na rozbudowę zaplecza technicznego za niespełna 48 mln zł. Dzisiaj stroną umowy jest Województwo Śląskie, a zamówione składy będą w komplecie służyć regionalnemu przewoźnikowi i jego pasażerom. Inwestujemy z przekonaniem, że są to dobrze wydane środki. To jest dobry czas dla Kolei Śląskich, świetny dla zrównoważonego transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w której już jutro, 1 marca, wystartuje pilotażowo wspólny bilet GZM, Kolei Śląskich i Polregio – mówi Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Strefy rodzinne w pociągach

Pojazdy, które dostarczy firma NEWAG S.A. będą przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, włącznie z wyposażeniem w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Dodatkowo, producent przewiduje stworzenie w składach strefy rodzinnej poprzez zabudowę stolika z motywami edukacyjnymi, grą planszową lub ekranem interaktywnym oraz możliwość przewozu co najmniej 6 rowerów.

– Dostawa pierwszego EZT wraz z pakietem naprawczym powinna odbyć się nie później niż do 30 czerwca 2026 roku. Pozostałe 25 sztuk EZT będziemy odbierać po 2 sztuki miesięcznie Dla nas istotne jest też to, że mamy w umowie zapewniony pełny serwis tych składów – wyjaśnia Patryk Świrski, prezes zarządu Kolei Śląskich.

Doświadczony producent

NEWAG S.A. ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jowego. Jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra.

– Wierzymy, że nasze pojazdy spełnią oczekiwania zarówno przewoźnika, jak i pasażerów, oferując nie tylko wydajność, ale także wyjątkowy komfort podróży. Dostawa pierwszego EZT, zgodnie z umową, przewidziana jest w pierwszej połowie 2026 roku, co stanowi kamień milowy w naszym zaangażowaniu w doskonalenie infrastruktury transportowej regionu – mówi Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu Newag S.A.

