Para 37-latków zatrzymana z ponad 1500 działkami amfetaminy i tabletek ecstasy!

Ponad 1500 działek amfetaminy oraz tabletki ecstasy znaleźli mundurowi w mieszkaniu należącym do pary 37-latków. Oboje zostali zatrzymani, ale nie był to koniec ich problemów. Policjanci szybko ustalili, że sosnowiczanka była poszukiwana przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za paserstwo. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna usłyszeli już prokuratorskie zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Narkotyki w mieszkaniu sosnowiczanki

Dzielnicowi z tutejszego komisariatu V uzyskali informację o osobach, które najprawdopodobniej posiadają środki odurzające. Dodatkowo, jedna z nich miała być poszukiwana.

Policjanci postanowili sprawdzić ten trop. Szybko potwierdzili, że w jednym z mieszkań przy ulicy Czołgistów znajduje się 37-letnia sosnowiczanka, która rzeczywiście była poszukiwana przez tutejszy sąd, który zasądził wobec kobiety karę pozbawienia wolności za paserstwo. Oprócz niej, w mieszkaniu był również 37-letni mężczyzna. Policjanci znaleźli w mieszkaniu narkotyki. Mundurowi zabezpieczyli łącznie ponad 1500 działek amfetaminy oraz tabletki ecstasy. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zostali zatrzymani przez mundurowych.

Oboje usłyszeli już prokuratorskie zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.