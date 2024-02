Marcowe nowości w kinach Helios

Wiosna i ciepłe dni coraz bliżej, a do Heliosa wkracza gorący repertuar na pierwszy tydzień kinowy w marcu. Zagoszczą w nim długo wyczekiwana megaprodukcja „Diuna: Część druga”, jak również przedpremierowe projekcje animacji „Kung Fu Panda 4”. Ponadto widzowie sieci mogą wybierać z szerokiej oferty seansów specjalnych i wielu hitów obecnych w bieżącym repertuarze.

" Diuna: Część druga"

„ Diuna: Część druga” to niewątpliwie najbardziej oczekiwana światowa premiera końca tegorocznej zimy. Paul Atryda powraca na kinowe ekrany z zamiarem zemsty na wrogach, którzy doprowadzili do śmierci jego najbliższych. Przygotowując się do trudnego starcia z przeciwnikami, musi zawrzeć sojusz z Chani i Fremenami. Z tą pierwszą zaczyna łączyć go coraz głębsza więź. Bohater stoi przed wyborem między miłością życia a walką o los wszechświata. W obsadzie plejada gwiazd, między innymi: Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh czy Javier Bardem. W wybranych kinach film będzie dostępny także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

"Pies i kot"

Ponadto w repertuarze znalazły się najgorętsze nowości ostatnich tygodni. „Pies i kot” to komediowa propozycja dla całej rodziny, opowiadająca o poszukiwaniach dwóch zaginionych czworonogów. Jednym z nich jest kotka Diva, gwiazda Internetu z milionami followersów na koncie, a drugim – pies z ulicy, Waldi. Diva musi odnaleźć swoją ukochaną panią, Monikę, natomiast Waldi zrobi wszystko, by nie dać się złapać Jackowi – złodziejowi, któremu jest winien pewien wartościowy przedmiot. Jakby tego było mało, parę poszukujących tropi policjant o złych zamiarach!

"Sami swoi. Początek"

W kinach sieci Helios można także obejrzeć film „Sami swoi. Początek” , czyli preludium do kultowej trylogii. Akcja rozgrywa się na przedwojennych Kresach, gdzie gospodarstwa Kargulów i Pawlaków również graniczyły ze sobą, ukazując losy rodzin przed przesiedleniem na Ziemie Odzyskane. W tej barwnej opowieści drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabierają widzów w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż!

"Akademia Pana Kleksa"

Inną polską produkcją, która wciąż gromadzi kinomanów przed wielkimi ekranami, jest „Akademia Pana Kleksa” . Uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy to rodzimy tytuł z największą liczbą widzów od lat! Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Szalony pedagog, Ambroży Kleks, pomaga jej nie tylko rozwinąć swój potencjał, lecz także rozwikłać rodzinną tajemnicę.

"Kung Fu Panda 4"

Podczas weekendu, 2 i 3 marca, na całe rodziny czekają przedpremierowe pokazy brawurowej animacji „Kung Fu Panda 4” . Główny bohater, Po, zostaje duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Nowa rola wydaje się do niego nie pasować, a także niesie ze sobą kolejne problemy: Po musi znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika na swoje miejsce. Na horyzoncie pojawia się też nowa przeciwniczka – Kameleona. Seansom towarzyszą quizy i konkursy dla najmłodszych!

"Miłość bez ostrzeżenia"

W pierwszym tygodniu marca w repertuarze znajdzie się cykl Kino Kobiet , gromadzący fanki pozytywnych, filmowych wrażeń. Tym razem na ekranach znajdzie się zwariowana komedia „Miłość bez ostrzeżenia” . Nowojorski kompozytor, szukając pomysłu na nowe dzieło, spotyka wyjątkową panią kapitan. Obok hollywoodzkich gwiazd, takich jak Peter Dinklage czy Anne Hathaway, w produkcji zagrała Joanna Kulig. Jak zwykle przy pokazach z cyklu, sieć zachęca do tematycznego dress code’u – tym razem będą to kombinezony robocze!

"Strefa interesów"

W poniedziałek, 4 marca do kin Helios zawita najnowsza odsłona projektu Kino Konesera, w ramach którego wyświetlony zostanie dramat wojenny „Strefa interesów” . Wstrząsający film opowiada o rodzinie komendanta obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Bliscy SS-mana żyją w dużym domu z pięknym ogrodem, ciesząc się życiem i wypierając fakt, że tuż obok wybudowano piekło dla milionów ludzi. Film został nominowany do tegorocznych Oscarów aż w pięciu kategoriach.

W repertuarze nie zabraknie cyklu Kultura Dostępna, dzięki któremu można nadrobić zaległości w polskiej kinematografii. W czwartek, 7 marca odbędzie się projekcja niezwykle ciepło przyjętej ekranizacji dzieła Władysława Reymonta – „Chłopi” . Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. Film został zrealizowany w technice animacji malarskiej, w której przedstawiono dzieła Młodej Polski.

Początek marca to doskonały moment na wizytę w kinie i zapoznanie się z porywającymi nowościami!