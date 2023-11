Mikołajki z Klubem Kiepury: Spektakl "Święta u Pana Grosika" w Sosnowcu

6 grudnia Energetyczne Centrum Kultury zaprasza dzieci na spektakl "Święta u Pana Grosika" inspirowany „Opowieścią Wigilijną” Charlesa Dickensa. Początek przedstawienia godz.18.00. Wstęp wolny.

Paczki od świętego Mikołaja podczas spektaklu w Sosnowcu

Spektakl połączony jest z wręczaniem paczek przez Świętego Mikołaja. Opiekunowie mogą dostarczać prezenty dla dzieci do portierni Energetycznego Centrum Kultury, opisane imieniem i nazwiskiem dziecka, w dniu 5.12.23 w godz. 14.00 – 20.00 oraz w dniu 6.12.23 do godz. 15.00.

Tytułowy Pan Grosik to człowiek zgorzkniały i samotny, którego cały dzień wypełniony jest pracą i liczeniem pieniędzy. Nawet nadchodzące Święta nie są w stanie zmienić jego złego humoru. Nie bacząc na świąteczny czas, Pan Grosik wyrządza wiele przykrości swojemu pracownikowi, rodzinie i przyjaciołom. Tymczasem odwiedza go tajemnicza Wróżka i pokazuje mu jaki wpływ na wszystkich ma jego zachowanie. Pan Grosik wyciąga wnioski z tego co zobaczył i przechodzi wyjątkową przemianę. Przedstawienie wprowadza dzieci w świąteczny nastrój, uczy wartości i przypomina znane świąteczne tradycje. Zawiera ważny morał mówiący o tym, że pieniądze to nie wszystko, a największe szczęście w życiu polega na dzieleniu się własnymi dobrami z potrzebującymi, na miłości do rodziny i szacunku dla przyjaciół. Treść jest dostosowana do najmłodszych odbiorców, dlatego mroczne duchy zostały zastąpione przez

świąteczną Wróżkę.

Opiekunowie mogą dostarczać prezenty dla dzieci do portierni Energetycznego Centrum Kultury, opisane imieniem i nazwiskiem dziecka, w dniu 5.12.23 w godz. 14.00 – 20.00 oraz w dniu 6.12.23 do godz. 15.00