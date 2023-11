Dyrektor artystycznego Teatru Zagłębia ze "Złotą Maską"!

Jacek Jabrzyk, dyrektor artystyczny Teatru Zagłębia nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem "Złotą Maską" za rok 2022, za reżyserię "Poskromienia Złośnicy" w Teatrze Zagłębia oraz "Węgla nie ma" w Teatrze Śląskim im.Stanisława Wyspiańskiego.

Nagroda dla reżysera z Teatru Zagłębia

"Złote Maski" to coroczna nagroda dla artystek i artystów oraz teatrów. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda teatralna w województwie śląskim.

Jacek Jabrzyk to reżyser teatralny, zastępca dyrektorki ds. artystycznych w Teatrze Zagłębia. Absolwent Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Był asystentem lub współpracownikiem Jerzego Grzegorzewskiego, Pawła Miśkiewicza, Wojtka Smarzowskiego, Jerzego Stuhra, Jana Peszka. Stworzył około 20 spektakli teatralnych, operowych, oraz widowisk teatralnych m.in. w teatrach: Łaźnia Nowa w Krakowie, Dramatycznym w Wałbrzychu, Jaracza w Olsztynie, Horzycy w Toruniu, Bogusławskiego w Kaliszu, Solskiego w Tarnowie, Dramatycznym w Białymstoku, Miejskim w Gliwicach, w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, PWST we Wrocławiu. Reżyserował sceniczne czytania tekstów, współpracował z teatrami niezależnymi w Polsce i Berlinie. Jego „Wieczór trzech króli albo co chcecie” zdobył w 2013 r. wyróżnienie w konkursie na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Williama Shakespeare’a.

"Poskromienie Złośnicy" będzie można ponownie obejrzeć w Teatrze Zagłębia już 12 i 13 stycznia 2024 r.