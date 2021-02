Mieszkanka Sosnowca wystąpi w programie „It’s my life! To moje życie”/ mat. pras TTV

Rusza drugi sezon program telewizyjnego „It’s my life! To moje życie”. Produkcję będzie można oglądać od 16 lutego na antenie TTV. Wśród uczestników jest m.in. mieszkanka Sosnowca. To 19-letnia Natalia Bartoszek.

Przypomnijmy, że „It’s my life! To moje życie” to program opowiadający o młodych mieszkańcach Polski, którzy na pewien czas zamieszkali w jednej z krakowskich kamienic, aby poznać jak smakuje dorosłość w czasach pandemii. Przyjechali z różnych regionów kraju, aby zamieszkać w jednym z najpiękniejszych miast. Wszyscy bohaterowie chcą żyć na własny rachunek i zacząć dorosłe życie po swojemu, bez kontroli rodziców czy opiekunów. Zanim zamieszkali razem w wynajmowanym mieszkaniu, nie znali się. W ich nowym życiu na każdym kroku towarzyszą im kamery. Jak poradzą sobie w nowej sytuacji? Przekonamy się niebawem!

Mieszkanka Sosnowca uczestnikiem „It’s my life! To moje życie”

W drugiej edycji programu uczestniczą aż dwie przedstawicielką województwa śląskiego. Jedną z nich jest 19-letnia Natalia Bartoszek pochodząca z Sosnowca. Jak czytamy w komunikacie biura prasowego TVN:

To dziewczyna z blokowisk, która nieustannie podąża za marzeniami. Jest pasjonatką motoryzacji. Przez całe dzieciństwo obserwowała, jak ciężko pracował jej ojciec, dlatego każde wakacje od paru lat poświęca na dorabianie. Stara się nie być obciążeniem dla rodziców, więc brak pracy i pragnienie samodzielności to jej główne powody wyjazdu do Krakowa.

Słynie z pozytywnego nastawienie i energii, którą przekazuje innym. Wytrwale pokonuje wszystkie przeciwności losu, dążąc do postawionego sobie celu. Jej życie nie było usłane różami. Jak się okazało, w wieku zaledwie trzynastu lat straciła włosy, brwi, rzęsy. Dlaczego? Nastolatka cierpi na łysienie plackowate. Po tym ciosie nie zaakceptowała siebie. Postanowiła założyć perukę i zawalczyć o siebie.

Jest też reprezentantka Katowic

Do ekipy biorącej udział w drugim sezonie programu „It’s my life! To moje życie” dołączyła m.in. przedstawicielka Katowic. To 21-letnia Ola Solarz. Jest rodowitą Ślązaczką, i jak sama o sobie mówi - „babą z jajami”, a także oczkiem w głowie mamy, która popiera jej wszystkie szalone pomysły. Jako artystyczna dusza postanowiła podjąć studia zaoczne w krakowskiej szkole wizażu i charakteryzacji. Kocha też sport. Udział w programie to spore wyzwanie, ponieważ jeszcze nigdy do tej pory nie mieszkała z obcymi. Raczej stroni od głośnych imprez, a uwielbia spokój domowego zacisza. Czy zmieni się podczas programu? Zobaczymy!

Emisja pierwszego odcinka zaplanowana została na wtorek, 16 lutego w TTV o godz. 22.30. Kolejny odcinek już w środę. Dodatkowo dzień wcześniej można je obejrzeć premierowo na player.pl.