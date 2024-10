Mieszkańcy Sosnowca wykonają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku czerniaka skóry

Władze miasta zapraszają pełnoletnich mieszkańców miasta do udziału w bezpłatnych badaniach przesiewowych w zakresie wykrywania czerniaka skóry.

Akcja profilaktyczna w Sosnowcu

W ramach akcji profilaktycznej mieszkańcy będą mogli wykonać badanie skóry za pomocą wideodermatoskopu przez lekarza dermatologa. Badaniu towarzyszyć będzie obowiązkowy wywiad pielęgniarski, a następnie konsultacja wyniku badania z lekarzem.

Pacjenci z wykrytymi nieprawidłowościami zostaną skierowani do dalszej diagnostyki lub kontynuacji leczenia w ramach świadczeń finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Program trwa do 13 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania miejsc.

Rekrutacja nie wymaga żadnego skierowania. Wystarczy ustalić termin badania telefonicznie u jednego z realizatorów programu:

Herczak Grzegorz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne

ul. Kukułek 45

32/ 785-22-55

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 9

32/ 720-77-90 lub 32/ 292-91-93

lub drogą mailową: rejestracja@czdir.pl