Miasto będzie kontynuowało program finansowania zapłodnienia In Vitro

W 2024 roku kolejni sosnowiczanie uzyskają pomoc w staraniu się o pociechę. Przewidziano pomoc dla 40 par, które borykają się z problemem niepłodności.

Metoda In vitro

Sposób zapłodnienia In Vitro to inaczej zapłodnienie pozaustrojowe. Najprościej mówiąc do poczęcia, dochodzi w warunkach laboratoryjnych. Komórka zapłodniona w taki sposób, w momencie, gdy zaczyna się dzielić, zostaje wprowadzona do ciała przyszłej mamy. Sama ciąża oraz poród przebiegają już w sposób naturalny, tak jakby do zapłodnienia doszło w tradycyjnej formie.

Problem niepłodności w Polsce

Między 15 a 20% par w Polsce spotyka się z problemem niepłodności. Najczęstszym z powodów jest odkładanie decyzji o ciąży do późnego wieku, następnie są problemy zdrowotne m.in. wady macicy, endometrioza czy czynnik męski w postaci obniżonych parametrów nasienia. Pary w związku z tą kwestią często są zmuszone do alternatywnych form starania się o dziecko.

Sosnowiec dba o mieszkańców

Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował mieszkańców o kontynuacji programu finansowania zapłodnienia In Vitro w Sosnowcu. Dzięki działaniom władz około 40 sosnowieckich par otrzyma pomoc w związku z zajściem w ciążę. Sosnowiczanie będą mieli do dyspozycji 6 klinik udzielających świadczeń z tego zakresu. W poprzednich latach w ramach programu powitano na świecie 39 maluchów.