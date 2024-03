Wyjątkowy recital w sosnowieckiej Muzie. Uczeń śpiewa i pomaga koleżance

4 marca w sosnowieckiej w Sali Widowiskowo – Koncertowej "Muza" odbył się wyjątkowy recital. Niezwykle utalentowany uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu Dominik Kokoszka lat 18 zaprezentował autorski recital Diamenty Gastronomika z serca do serca pod tytułem „Kwiat w ogrodzie życia - kobieta”.

W programie między innymi piosenki: Jana Kiepury, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Zbigniewa Wodeckiego, Michała Bajora, Franka Sinatry, Krzysztofa Krawczyka, Eugeniusza Bodo i innych znanych polskich piosenkarzy. Dodatkowo młody artysta zaprezentował pokaz sztuczek iluzjonistycznych oraz pełne humoru i dowcipu recytatywy. Młody artysta chciał wesprzeć swoją koleżankę ze szkoły.

Recital jest nie tylko okazją do zaprezentowania talentu estradowego Dominika Kokoszki. Wokalista chciał wesprzeć swoją koleżankę ze szkoły. Weronika Kamińska lat 17 uczennica Technikum Gastronomicznego jest utalentowaną kulturystką. Zakwalifikowała się na szereg zawodów sportowych. W ciągu najbliższych miesięcy czekają ją Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc; Mistrzostwa Polski w trójboju; Mistrzostwa Europy w wyciskaniu – zawody odbywają się w Istambule oraz Mistrzostwa Świata w Kulturystyce – zawody odbywają się na Malcie. Uczennica trenuje i przygotowuje się do tych zawodów. W każdej konkurencji ma szanse ma medale. Jednak wyjazdy na te zawody są bardzo drogie i jej rodzina nie może ich w pełni sfinansować. W związku z występem Dominika zostały rozprowadzone cegiełki w cenie 10 zł od sztuki. Zostały również wystawione ciasta i inne wypieki. Dochód ze sprzedaży cegiełek oraz słodkości zostanie przekazany na rzecz sfinansowania udziału Weroniki w zawodach.

- Nasza szkoła tworzy społeczność. Wkładamy wiele wysiłku i pracy wychowawczej w to, aby wpajać młodzieży pozytywne wartości. Postawę solidarności, chęć niesienia pomocy, poczucie wspólnoty, wrażliwość na potrzeby innych, ale również dążenie do sukcesu, realizowanie swoich pasji, odwaga w zdobywaniu świata, spełnianiu marzeń. Dzisiejszy występ jest niebywałym sukcesem, zarówno Dominika i Weroniki, jak i całej społeczności szkolnej. Udało nam się połączyć realizowanie pasji i zainteresowań uczniów z chęcią wzajemnej pomocy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – mówi Dariusz Chudzik – wicedyrektor CKZiU w Sosnowcu, kierujący technikum gastronomicznym.