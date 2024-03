"Być Kobietą"? Metamorfoza seniorek w CKZiU w Sosnowcu

Uczennice i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu podjęli się niesamowitego przedsięwzięcia. Pod okiem nauczycieli przeprowadzili metamorfozę 25 seniorek, seniorów i osób niepełnosprawnych. Metamorfoza obejmowała między innymi zmianę fryzury, makijaży, wyglądu oraz dobór stylizacji.

Seniorzy przejdą metamorfozę w CKZiU

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczennice i uczniowie takich kierunków jak fryzjerstwo, stylizacja ubioru i inne rozwijając swoje umiejętności praktyczne, nabywane w szkole zaopiekowali się podopiecznymi sosnowieckich Domów Seniora już w połowie lutego. Ustalono i uzgodniono z modelami zakres zmian i młodzi specjaliści przystąpili do pracy. Postępy były dokumentowane fotograficznie. Finałem tego wyjątkowego przedsięwzięcia jest niesamowity pokaz, jaki odbędzie się w dniu 7 marca 2024 o godzinie 13:00 w CKZiU ul. Gorta Roweckiego 64 (jest to budynek kampusu bliżej ul. Gospodarczej). W pokazie wystąpią seniorki, seniorzy i osoby niepełnosprawne, które zaprezentują ostateczny efekt swojej przemiany. Pokaz zostanie urozmaicony występem wokalnym pary śpiewaków współpracujących z MOPS Sosnowiec. Całość programu zajmie około 60 minut. Po pokazie zapraszamy państwa na poczęstunek wraz z modelami i modelkami oraz twórcami całej przemiany: uczennicami i uczniami Technikum Stylizacji Ubioru. Poczęstunek – przekąski słone i słodkie oraz napoje przygotowali uczniowie również wchodzącego w skład CKZiU Technikum Gastronomicznego.

Organizatorami wydarzenia są: